O novo Presidente do Conselho da Europa é António Luís Santos da Costa, nascido em 1961, signo de Câncer, é o 118º Primeiro-Ministro de Portugal. Nasceu em Lisboa, na freguesia de São Sebastião da Pedreira, filho de um escritor militante comunista em Moçambique, filho de pais católicos da antiga colónia portuguesa de Goa, na Índia, e de Maria Antonia Balla, uma das primeiras jornalistas de Portugal. Ingressou na Juventude Socialista, organização juvenil do Partido Socialista, aos 14 anos. Advogado licenciado em Direito, tornou-se vereador em Lisboa em 1983.

Em 1993 o Partido Socialista nomeou-o para as eleições autárquicas da cidade de Lures, no interior de Lisboa.. Costa perdeu por algumas dezenas de votos, mas uma corrida que organizou entre um burro e uma Ferrari numa das principais vias de acesso à cidade é famosa por demonstrar os problemas de comunicação com a capital. O burro venceu a corrida. Foi co-eleito por Vitor Constâncio para a liderança nacional do PS e durante a década seguinte dirigiu a campanha eleitoral do Presidente Jorge Sampaio nas eleições presidenciais de 1996. Em 1995 juntou-se ao governo de António Guterres, agora Secretário-Geral da ONU, como Subsecretário para Relações Parlamentares. Em 2004 tornou-se eurodeputado e vice-presidente do Parlamento Europeu e, no ano seguinte, regressou à sua terra natal como Ministro do Interior no governo Sócrates. De 2007 a 2015 foi presidente da Câmara de Lisboa, cidade com meio milhão de habitantes (mais de 3 milhões de habitantes). Tornou-se primeiro-ministro de Portugal em 2015, salvando um país da falência graças a um empréstimo de 83 mil milhões de euros da União Europeia, do FMI e do BCE, e foi colocado sob supervisão pós-plano após não pagar o empréstimo.

Ao contrário da Grécia de Alexis Tsipras, que apelou à realização de um referendo, Costa optou por evitar o confronto direto com a Troika, trabalhou internamente para melhorar a situação económica, com uma política de pequenas medidas, passando gradualmente políticas de austeridade para melhorar as condições de vida. dos cidadãos. Apesar dos apelos de Bruxelas para permitir que Portugal se desviasse do caminho estabelecido, manteve-se firme. No final, ele tinha razão: ao longo da última década, incluindo a queda em 2020 devido à pandemia de Covid, o seu país registou um crescimento médio anual do PIB de 1,2%, e a dívida pública caiu abaixo de 100% do PIB em 2023. . Costa demitiu-se este ano depois de atacar alguns membros do seu governo por alegações de irregularidades em concessões relacionadas com minas de lítio e projetos de hidrogénio verde. Uma investigação cheia de erros, algum sensacionalismo, a começar pela confusão que os investigadores fizeram entre o primeiro-ministro Costa e um dos seus ministros com o mesmo nome.

Hoje Costa é cotado para ser o próximo presidente do Conselho da Europa: É o primeiro político do Sul da Europa a ocupar esta função. Chega à cimeira da UE com o aparente apoio do seu sucessor, o primeiro-ministro Luís Montenegro, do PSD (grupo PPE), que tem grande respeito por ‘o doutor Costa’, apesar de o ter travado durante anos no parlamento.