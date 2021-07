Roma apresenta-se a Rui Patricio: ‘Orgulho do chamado de Mourinho. Estou aqui para vencer ‘

Rui Patricio É o novo goleiro Roma . O português, nascido em 1988, veio definitivamente de Wolverhampton, e foi a primeira escolha do seu camarada Mourinho. O guarda-redes apresentou-se à imprensa, fazendo o seu primeiro anúncio oficial como jogador da Roma: “ Estou muito orgulhoso do apelo de Roma – disse ele na conferência – e o interesse demonstrado por mim. Todos sabem da grandeza deste clube e por quais temas eles sempre lutam. É uma grande honra representar esta equipe. Vim aqui oferecer minha contribuição e ajudar a equipe a atingir seus objetivos . Pela minha parte, prometo com todo o empenho: vou tentar me acostumar com o futebol italiano que visto em breve. ”

“Os primeiros dias correram muito bem: tive uma boa recepção de todos”

Roma



Spinasola: “Estarei de volta a campo em novembro”

Rui Patricio falou dos primeiros dias nas reivindicações de Giororoci e Mourinho: “Os primeiros dias correram muito bem: Me senti bem recebido por todos. Vim aqui para estar muito motivado e para trabalhar e crescer todos os dias. Quando todos os jogadores de futebol se mudam para uma nova praça, eles tentam fazer o que podem e atingir as expectativas. Estou treinando com a equipe há alguns dias, coordenando e adaptando as solicitações da equipe: Já me sinto motivado. Jogo de baixo? É importante para o goleiro trabalhar em todos os aspectos: até o jogo com os pés. É importante entender as ideias do treinador: isso se aplica a todos os jogadores. Se esses sintomas forem compreendidos rapidamente, a articulação está boa. Nós, goleiros, temos que trabalhar com os pés e as mãos todos os dias. No meu caso Mesmo com palavras: Já comecei a aprender as primeiras palavras. A comunicação com os guardas será fundamental. ”