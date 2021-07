Green Boss, a descoberta de Georgia Meloni em apenas 4 meses. “Agindo contra o Estado de Direito” desde a primeira etapa da desregulamentação “

Eles não são suficientes 4 meses Ao Presidente dos Irmãos Italianos, Georgia maloney, Mude a posição deles Baixo verde. Ao apresentar seu livro, foi um processo de descoberta de sua integração definitiva. Café da Versiliana uma Marina de Pietrasanta (Luke) veio para dizer isso com Boss, o principal líder da oposição “Estamos limpando nossa lei”, Incluindo a mensagem do Primeiro Ministro, Mario Draghi, Naquela Disse em uma conferência de imprensa ontem Todo “apelo para não ser vacinado é um apelo à morte”, Eles são mais ninguém “Palavras terroristas”. Mas em um comunicado reeditado em seu site oficial em 19 de março, o chefe de investimento direto estrangeiro apoiou a decisão de estabelecer um passe verde porque “aceitação desse tamanho como uniforme.União Europeia Isso acabará por levar à remoção de todas as restrições. ”

Nesse discurso há quatro meses, Meloni chegou a se opor aos que fizeram as primeiras críticas EU Pass Isso permitiria que indivíduos vacinados com dose dupla por pelo menos 15 dias, e aqueles que tivessem sido resgatados e ficassem expostos a roupas negativas, pudessem retornar aos 27 países da União. Esta é uma fórmula que até mesmo estados-nação individuais, em vários níveis, decidiram adotar internamente, mesmo antes de 1º de julho, dia em que o novo sistema regulatório europeu entrou em vigor. “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então Procedimento de emergência Al Parlamento Europeu Em certificação de tatuagem digital? – Lê texto publicado em seu site – Não gosto À esquerda Foi submetido ao Comissário ontem à noite Reinders A razão para esta estranha atitude de espera e visão está na Comissão LIBE. Indica o certificado verde O primeiro passo é remover sistematicamente os obstáculos ao movimento de independência Eles prejudicaram muito nossa economia, especialmente o setor de turismo. Esta ferramenta deve ser implementada num prazo muito curto para que possa ser útil antes do início do verão, o que permite aos operadores realizar uma programação adequada. ”

Uma demanda que veio enquanto os países ainda carregavam as consequências A terceira onda da enseada Atingiu a Europa, onde a campanha de vacinação ainda estava engatinhando, com a cobiça diminuída por atrasos no abastecimento das empresas farmacêuticas que produziam vacinas e temores de um verão cheio de restrições. “Infelizmente, as preferências ideológicas da esquerda para cada tom de vermelho são únicas. Ação básica. Temos de agir imediatamente a nível legislativo, porque quando for alcançado o acordo final sobre a proposta entre o Parlamento Europeu e o Conselho, demorará muito tempo a produzir esta ferramenta do ponto de vista técnico – acrescentou – quero assegure aos que tenham uma preocupação legítima sobre as possíveis implicações deste dispositivo para o direito à não discriminação dos cidadãos: Não estamos falando do passaporte de imunidade. O Green Pass não cria nenhuma obrigação, direta ou indireta, de vacinar. Isso é evidenciado pela proposta de equiparar três tipos de certificação relacionados ao Covit-19: certificados de vacinação, resultados de fabricação e certificados de recuperação. Por outro lado, a aceitação unânime desta medida em toda a UE acabará por conduzir à eliminação de todas as restrições às viagens e à utilização gratuita de todas as infra-estruturas públicas e privadas. Não pode haver outra prioridade. ”

Hoje, ouvindo suas reivindicações, o investidor direto estrangeiro faz aquelas “opções”, como ele as definiu à época:Levamos nossas regras legais em consideração. Se você quiser mostrar que um certificado é gratuito, isso significa que você não é gratuito. Esses são os pioneiros pelos quais temos que pagar ”, disse ele. Mais tarde, ele comentou sobre o discurso de Tracy em uma entrevista coletiva no Facebook: “Muito confuso sobre a conferência de Tracy. Palavras terroristas Ele optou por se dirigir aos italianos. Parece que os números não são mais necessários. Embora os dados da UTI sejam amplamente controlados, a implementação do Green Pass se tornou a nova ‘mágica’. Nada mais importa. Sublinhar a incapacidade de controlar uma infecção não significa que não haja cera ou ir contra a campanha vacinal, creio que seja fundamental se feita com transparência e seriedade, mas não posso aceitar que a obrigação do livro verde de obrigar tecnicamente alguém vacinar. Isso não é liberdade“.

Na verdade, as condições de obtenção do certificado verde são as mesmas de quatro meses atrás, quando apontou o passe verde como meio básico para permitir uma recuperação econômica sem riscos: ou seja, vacinação, cura ou negativa resultado. De um pano tirado nas 72 horas anteriores. “Os pagadores são sempre os mesmos: bares, restaurantes, discotecas, esportes, cultura e entretenimento – a melancolia constante – os céticos regulares sempre serão beneficiados. Isso parece ser um problema. Palazzo Siki Não há mais vírus, mas funções ”. Ele então definiu o passe verde como “um” Ação ineficaz e barata, Um movimento que vai matar a nossa economia ”.