Calciomercato Napoli, Cristiano Ronaldo conselho sensacional se Osimhen vai!

Cristiano Ronaldo Nápoles

Mercado de câmbio de Nápoles. Cristiano Ronaldo em Nápoles? Uma recomendação de mercado que muitas vezes repete o ruído. O talento português está definitivamente lá Manchester United À procura de novas acomodações para a próxima temporada.

Cristiano Ronaldo Nápoles

Cristiano Ronaldo em Nápoles para substituir Osimhen?

O domínio dos atacantes em Nápoles pode ser desencadeado Ideia maluca do CR7. De acordo com relatos Cláudio Raimondi a partir de Conjunto de mídia esportivaNo Castel Volturno, Cristiano Ronaldo terá um plano. Venda de Osimhen. De fato, na Alemanha eles falam de algo imediato Oferta do Bayern de Munique Para o bombardeiro nigeriano. Uma jogada que pode abrir o diálogo com Mendes, que há algum tempo procura uma nova casa para o CR7 e pelo desejo de voltar a jogar na Liga dos Campeões.

É isso por enquanto Apenas uma sugestão para CR7 em Nápoles Não podemos falar de negociações reais. Antes de iniciar a primeira votação para o campeão português, é necessário juntar várias peças. Em primeiro lugar, os custos de operação, sempre super envolvidos, e as vendas da Osimhen, até agora se considera que as ofertas sensacionais e inevitáveis ​​não podem ser alteradas.