Calciomercado Milão, contrato Gentleman para adultos

Um Premier Club poderia ganhar um grande, mas o Milan não desistiu

O Milão A partida crucial para o destino no campeonato será contra o Napoli, em San Siro, amanhã à noite. Rosoneri terá que responder aos seus primos neurastênicos, mas encontrará uma das melhores seleções italianas da época e dos últimos anos. No entanto, a empresa não perdeu sua visão Objetivos de Mercado Para janeiro.

Paulo Maldini está trabalhando para encontrar um meio-campista que possa assumir as rédeas de Frank Kessy, que deve deixar o Milan em 6 meses. Um dos gols do clube AC ​​Milan Renato Sanchez, A paixão do clube por muitos meses após os melhores shows exibidos na França com a camisa lírio. Depois da eclosão do Benfica, a seleção da Classe ’97 jogou com Portugal, vencendo o Euro 2016, mas falhando no grande salto do Bayern de Munique. Agora ele volta a jogar nos níveis mais altos com os atuais campeões franceses, e os atiradores voltam ao escritório. A. aos portugueses O contrato do homem Isso permitirá que ele saia Pequena Já em janeiro e de acordo com uma reportagem no ‘mirror.co.uk’, Oliver é o presidente do clube francês Lodong, Assegurou-se de que o jogador poderia sair se a oferta apropriada viesse.

Arsenal espera Milan por Renato Sanchez

Parece do Reino UnidoArsenal Ambos na pole Renato Sanchez Tendo em vista o mercado de câmbio de janeiro que abrirá suas portas em duas semanas. Os portugueses aceitaram o golo com satisfação, mas os Kannadas tiveram de lidar com isso Milão O primeiro é adepto do Benfica e do Bayern, e espera que o jogador aceite a transferência para a Itália. No entanto, Lily pelo menos pergunta 30 milhões de euros Deixe assim.