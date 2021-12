Iss, variante Omicron em forte crescimento na Itália: há 84 casos

Brusafero: “Casos podem aumentar nos próximos dias” – No entanto, a existência da variante Omigron em nosso país “é amplamente esperada em linha com o que se vê em outros países, e os casos irão aumentar nos próximos dias”. A afirmação é do líder do ISS, Silvio Brucefero. “O crescimento do número de casos registrados – observa ele – atesta a capacidade da rede e dos sistemas de monitoramento em acompanhar a evolução da variante. Recomendações dadas até agora para iniciar ou encerrar o ciclo de vacinação.

Ocorrências entre crianças de 0 a 9 anos – A incidência de casos de governo aumenta em crianças de 0 a 9 anos e de 10 a 19 anos. Na semana passada, atingiu 317 casos por 100 mil no intervalo de 0-9 anos (em comparação com 275 casos na semana passada). Entre aqueles com idade entre 10-19, essa incidência aumentou para 296 casos. Os dados estão contidos em um relatório estendido do Institute of Higher Health, que coordena o acompanhamento semanal do Govt. Entre aqueles com idades entre 30-39 e 40-49, a incidência é entre 200 e 250 casos por 100.000 pessoas, em comparação com entre 50 e 100 casos por 100.000 pessoas com mais de 80 anos apenas na semana anterior.