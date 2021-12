Queimar é “um jogo emocionante”: a casa de Lauren de Benedetto em Paris

A foto acima, de um sofá antigo na sala de estar, foi desenhada pelo dono da casa, e a cabeça do touro ao lado foi feita de papel mach da Forpheles Forfettes. Mesa com base em bronze de Claude Victor Bolts. Ph. Frédéric Ducout

O galerista vai e vem coletando itens em seus 60 metros quadrados. “Não estou interessado em encher os quartos de coisas. Pelo contrário, o apartamento é um reflexo da minha vida: sou parisiense, mas cidadão do mundo.

A cozinha abre à direita da sala de estar (uma vigia liga os dois interiores). Paredes cinzentas em nuvem perto de Little Shop, a folha de grama verde de Claude Charpentier. Ph. Frédéric Ducout

“Para mim, design de interiores é um esporte maravilhoso, minha casa é um reflexo da minha vida. Não estou interessado em estufar quartos.” Laurent de Benedetto

Nas paredes você encontrará culturas, cores, itens vanguardistas e não vanguardistas: cores de babuínos marroquinos, máscaras colombianas, um tapete do Uzbequistão, comida da Toscana e da Califórnia, cestas da Etiópia e Japão. . English Bloomsbury – Charleston Farmhouse, transformada em uma obra de arte global pela irmã Vanessa Bell de Virginia Woolf no início do século 20. “Acho que os móveis britânicos são muito mais felizes do que os franceses, especialmente quando se trata de cores.” E se ele for um maximista no coração?

Duas cadeiras de Jean Novel Oscar Tuskets ao redor da mesa de vidro. Console de resina Migeon et Migeon, coluna de corda preta vem de um mercado de pulgas e é assinada em Christian Astuque. A cadeira de vime preta de Borek Chibeck. Trabalho de Claude Violet na parede. Ph. Frédéric Ducout

“Não direi. Não sou minimalista.

Na cozinha, os eletrodomésticos ficam escondidos atrás de uma cortina de couro. Luminária pendente vintage italiana. Na prateleira, uma vela de bronze de Oliver Cogner. Ph. Frédéric Ducout

Gerenciado por Laurent Di Benedetto

Galeria Theo Leo, 37 Rue de Verneuil, Paris

Veja o artigo completo na edição de dezembro do AD

Para se inscrever no AD, Clique aqui