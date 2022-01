Indo para o trabalho Super Verde a partir de 5 de janeiro: Novo pedido chegando e prazo de fevereiro

Esta semana Baixo verde Forçado no trabalho. Quarta-feira, 5 de janeiro Governo Drake O Gabinete pode se reunir e trazer uma nova ordem naquele dia Melhor certificação Green Govt-19 A partir de 1º de fevereiro. Mesmo os cinco milhões de italianos que atualmente fazem o teste de troca para obter o passe verde devem ser autorizados a cumprir. No entanto, existe um problema. Ou seja, enquanto a campanha de vacinação para crianças de 5 a 11 anos estiver em andamento, o Passe Verde será forçado a trabalhar. A partir de 10 de janeiro, o tempo entre a segunda e a terceira dose é reduzido para todos. Portanto, o risco real é encontrar filas nos postos de vacinação. Enquanto isso, existem organizadores: 90.000 pessoas são vacinadas em uma semana.

Dever de vacinação

A contração planejada ocorre durante as infecções Fique ligado. O boletim do Ministério da Saúde ontem foi de 61 mil por conta do feriado anterior, mas subiu mais de 21% com taxa positiva. A emergência que começou a fazer Previsão Zona Laranja para a Ligúria e Outras Áreas: São 8 com número crescente de hospitais. Secretário Adjunto de Saúde por este motivo Andrea Costa Ele tem Definiram O plano para estender a Lei de Autorização Verde aos locais de trabalho é razoável. Lega e MoVimento 5 Stelle se opõem constantemente, mas o primeiro-ministro Mario Tracy Ele estava determinado a continuar, apesar da pressão das regiões. Epidemiologista e membro do Comitê Científico e Técnico Donato Greco “Estamos continuando uma jornada por etapas. Agora, o Super Green Pass será introduzido no local de trabalho como uma alternativa ao dever, mas terá um grande impacto, pois incentiva escritórios, empresas, a economia e todos com menos de 65 anos a se vacinarem .

Em uma entrevista com Imprimir Greco explica: “A obrigação da vacina é determinada pelo governo, mas primeiro pelo público Filho Vai vacinar de porta em porta, chegar a cidadãos isolados e mobilizar profissionais públicos inexistentes. Se isso não for suficiente, eles serão forçados a pular o ano letivo a partir dos 21 anos. “Se não forem recebidos e Estímulo moral Greenway, esse é o caminho a seguir. Embora o epidemiologista lembre que o dever da vacina na Europa não funcionou bem porque “a vacina não foi administrada por mosquetões”.

Troque para recuperar o Green Pass

Enquanto isso, o Courier della sera Indica que o governo vai mudar as regras para revogar o Ato Verde após a positividade. Atualmente, o certificado é suspenso automaticamente após um teste de troca positivo. E a saída segue um procedimento específico. Primeiramente, a unidade de saúde trocada envia o resultado para a plataforma nacional, que então o envia ao seu GP, que emite um certificado de recuperação e abre o certificado por meio da função “Cancelar Prevenção”. Mas agora que muitas funções exigem um passe verde reforçado, o administrador decidiu acionar o automatismo duplo: o buffer positivo bloqueia o passe verde e o buffer negativo o abre.

As mudanças de software no processador Io serão lançadas em breve para registrar a mudança de status do cidadão em tempo real. Além disso, a troca de negativo em papel se tornará uma alternativa ao certificado de cura. Enquanto isso, o administrador está revisando a nova regra. Apresenta um dilema a superar. A única medida que parece ter um contrato específico desde o início é estender a obrigação de um certificado verde certificado aos funcionários da administração pública. Por outro lado, no caso dos empregos privados, alguns problemas precisam ser superados, para os quais é necessário consultar os sindicatos e as empresas porque o governo quer alcançar o máximo possível de opções compartilhadas. Portanto, não é certo que uma solução será encontrada até 5 de janeiro.

O que mudou desde 10 de janeiro

Enquanto isso, o Green Pass reforçado será estendido aos transportes públicos, hotéis e restaurantes ao ar livre a partir de 10 de janeiro. Os certificados são necessários para participar de festas, cerimônias civis, festivais e exposições e ginásios e piscinas, centros culturais e recreativos. O pedido mais recente reduz a capacidade das instalações esportivas ao ar livre em 50% e as internas em 35%. E quando Faz o seu caminho Mesmo com a hipótese de adiar a reabertura das escolas (prevista para entre 7 e 10), os prefeitos de PD estão propondo licenças verdes para os alunos. Conselheiro do Ministro ontem Walter Ricciardi Ele disse que o número de casos aumentaria exponencialmente em janeiro. Alcançamos centenas de milhares de vítimas por dia Uma linhagem diz: “Temos que esperar até fevereiro. Se você estiver infectado com o vírus, essa variação dobra a cada dia e meio. Precisamos tomar as medidas adequadas e colocar mais pressão na campanha de vacinação.”

consulte Mais informação: