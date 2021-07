O Apple Gadget também está disponível em italiano: é rápido de comprar

A Apple expandiu os muitos recursos do Apple Pencil para os iPods, com 14 idiomas adicionais, aprimorando a funcionalidade do Apple Pencil para escritores em francês, alemão, italiano, português e espanhol. Na prática, o Cupertino Gadget agora fala a mesma língua em todo o mundo.

De acordo com a página de disponibilidade de recursos iOS e iPadOS, Esses idiomas agora podem ser usados ​​ao copiar o texto do manuscrito, incluindo suporte para localizador de dados. Isso significa que se você escrever algo em francês, alemão, italiano, português e espanhol, agora poderá copiar o texto manuscrito e colá-lo no texto digitado padrão. Endereços e outros conteúdos escritos nesses “novos” idiomas também serão exibidos como interativos e clicáveis.

Compatibilidade versátil de rimas: todos os dispositivos compatíveis com o Apple Gadget

Ambos Copie o manuscrito Que Texto Que Inventores de dados Já disponíveis em inglês e chinês, mas tiveram tanto sucesso que se expandiram muito mais rápido do que se pensava.

Lápis maçã IPodos suporta uma variedade de dialetos, incluindo francês (Bélgica), francês (Canadá), francês (Suíça), francês (França), alemão (Áustria), alemão (Alemanha), alemão (Suíça), italiano (Suíça) e italiano (Itália). , Português (Portugal), Português (Brasil), Espanhol (Espanha), Espanhol (América Latina) e Espanhol (México). A Apple lançou o suporte no início deste ano Rabisco a lápis da maçã Para idiomas semelhantes, falantes de alemão, francês, espanhol, italiano e português podem escrever em seu próprio idioma no iPad.

No caso de um endereço da web, por exemplo, você pode abrir a página diretamente no Safari clicando nele, ou você pode iniciar a chamada agindo diretamente no número de telefone. Essas opções inteligentes já disponíveis foram estendidas ao texto em italiano.

Agora isso O lápis também está disponível em italiano, Com certeza aumentarão as compras, a vantagem de um item que tanto tem recebido elogios, principalmente por sua flexibilidade. Você pode desenhar com um lápis de maçã. Você pode escrever com um lápis de maçã. Com um lápis da Apple, você pode marcar um documento diretamente na tela. Cada gesto com o lápis de maçã é refletido de forma precisa, intuitiva, quase mágica. Ele tem uma inércia incompreensível, é preciso até o último pixel e é sensível à inclinação e à pressão. Ao usá-lo, você pode descansar sua mão na tela como faria em uma folha de papel. Confortável como um lápis e sempre pronto quando necessário.

A lista de lápis da Apple de segunda geração custa 135 euros (Em comparação com o 99 da primeira geração), preço baixo em relação ao seu desempenho. Possui conexão sem fio e carregamento, uma conexão magnética e uma placa dupla para trocar a ferramenta. É compatível com iPod Pro 12,9 “(3ª, 4ª e 5ª geração), iPod Pro 11” (1ª, 2ª e 3ª geração) e iPod Air (4ª geração). O Apple Pencil se conecta magneticamente à lateral do seu iPod Pro ou iPod Air e emparelha e recarrega automaticamente.