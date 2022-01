Resultados dos exames! Positivo em Rebekah, Leo, Ibra, Guido e Sasuke – SOS Fonda

A retomada do campeonato se aproxima e está marcada para o dia 6 de janeiro. Abaixo estão notícias de domínios e jornais sobre lesões, mercado de transferência, renda e possíveis mudanças de sequência na chave do futebol fictício.

⁇ Positivo para Tatarzanu e Fusato Kovit

Juventus – Leonardo pára Bonucci. A Juventus anunciou com nota oficial após o treino de hoje: “Leonardo Bonucci nos últimos dias Fadiga na coxa esquerda, Hoje ele fez exames diagnósticos no J Medical, nos quais não houve feridos. Sua saúde será monitorada dia a dia. ” Portanto, Ponucci está cético quanto ao jogo de quinta-feira à noite contra o Napoli, e as próximas sessões serão baseadas no entendimento de suas condições com a Juventus, que já tem que prescindir de Giorgio Cilini em favor do Covit-19.

Icardi – Há um problema de crédito Mauro Icardi No Juventus. Fala sobre isso Gazette Dello Sport Hoje: “As barreiras também podem ser estereotipadas desejo A descrição do antigo Inter, é irrelevante. Icardi tem contrato até 2024 e não quer se mudar sem o prazo de dois anos e meio. Até agora Seu clã sempre foi frio diante da oportunidade de pedir dívidas. A Juventus, por outro lado, apóia um acordo a termo, e desde a saída de Morata eventualmente não vai arrecadar dinheiro suficiente para reinvestir nos TIPs: se o espanhol for para o Barcelona, ​​vai pedir emprestado ao Atlético (que já tem um contrato máximo com ele) e pagar-lhe meio milhão (2,5 milhões) de salário (2,5 milhões). 5 no total) vai economizar.

Sacuolo – Três jogadores de Sassuolo agora estão positivos em Covit-19. Um é Federico Peluso, postado nas redes sociais nas últimas horas, e os outros dois (um dos quais é de hoje) são anônimos. Aqui fica a declaração oficial do clube: “Os testes revelaram dois novos casos positivos para COVID-19 na primeira equipa: um jogador e um funcionário. Os membros em questão, totalmente assintomáticos, foram imediatamente isolados em casa. A empresa segue o procedimento prescrito pelo protocolo FIGC e está em contato constante com o oficial de saúde competente. ”

Milão – Stefano Pioli sorri com a notícia vinda do Milan. Após a recuperação de David Calabria nos últimos dias, os outros três jogadores estão totalmente disponíveis Milannews.it: “Em vista Repik, Raphael Leo E Sladen Ibrahimovic Eles fizeram a primeira parte do treinamento de hoje como um grupo. Em seguida, os três pioneiros do Rosonery continuaram seu trabalho personalizado de separação de seus outros companheiros de equipe, com o objetivo de encontrar a melhor forma o mais rápido possível após seus respectivos problemas físicos. ”

KESSIÉ – como ele diz Gazette Dello Sport, Pavlo Maldini tem ideias muito claras sobre o meio-campo do futuro Milão. O plano é tratar-se Renato Sanchez, Os contactos com Lily já começaram como um objectivo para os portugueses neste verão: a ideia de saltar para o substituir Frank Guessy Se Presidente Ele confirmou sua intenção de deixar o Milan em livre troca.

Roma – Segundo Gazette Dello Sport, Existem algumas dúvidas em relação a Milão-Roma Lorenzo Bellegrini e Tommy Abraham (Ele sofreu um acidente de carro esta manhã, do qual saiu ileso) teve que lidar com os respectivos problemas físicos. Ambos devem retornar, com José Mourinho agendado para quarta-feira, mas Pellegrini e Abraham são esperados Titulares A San Ciro.

Petagna – Relatado hoje por Sky Sport, Andrea Pedagna Hoje ele voltou a treinar com a equipe. Na verdade, o período de isolamento terminou hoje, com o atacante do Napoli submetido a um novo tampão esta manhã enquanto interagia com o positivo (Malcolm está na solidão), que deu um resultado negativo. Então Pedagna voltou como uma equipe ao centro esportivo de Castellvolderno. Luciao Spalletti vai recebê-lo na partida contra a Juventus.

Villar – Hoje Gazette Dello Sport Confirma que Gonzalo Willer Está no topo da listaIntermediário Para janeiro. Lemos o seguinte: “Se vão sair dois meio-campistas (Sensei exceto Vesino), será necessário trabalhar no canteiro de entrada da casa dos Nerusuri naquele momento. Outro empréstimo seco provavelmente pensará em explorar a infelicidade dos outros. Gonzalo Villar, por exemplo, representa o oposto do futebol ensinado por Moe: o espanhol não gosta de tudo o que os portugueses pedem aos seus médios de batalha, ao contrário do ponto de vista defensivo, em absoluto. É por isso que apesar do contrato expirar em 2024, Jose Roma já tentou deixá-lo no verão. Villar então recolheu lanches e bancos: apenas 6 jogos, metade na liga de conferências e metade inacabada. Qualquer empréstimo ao Inter, por outro lado, abrirá as portas para uma primeira alternativa para Prosovic: Marcelo não para e a mudança de ritmo ajudará os campeões italianos a voltarem em paz ”.

Vizinho – Segundo Gazette Dello Sport, EUIntermediário Está considerando uma possível troca comEverton Nesta janela do mercado de janeiro. Pepe Marotta iniciou a conversa Lucas dickney De uma nova esquerda, ao mesmo tempo Matthias Vesino Pode ser parte de uma transação de crédito: o trabalho nessa frente está em andamento.

Génova – O Gênova recupera três jogadores antes da partida contra o Sassuolo. Reportado por Século XIXOntem eles se encontraram novamente no grupo Philip Guysido, Mohammad Honorários E jinho Van Houston. Enquanto Maximovic, Rowella, Callon e Behrami estão desaparecidos, todos os três podem ser chamados em 6 de janeiro.

Mercado de Gênova – Uma nova compra está chegando Génova. De acordo com Gianluca Di Marzio Sky Sport Isso é sobre Leo Skri Stickart, Defesa de 22 anos emprestado hoje do Brighton & Hove Albion para o Stoke City, segunda divisão da Inglaterra: “O jogador cobre todas as equipas juvenis da Noruega. O director-geral desportivo concluiu agora as negociações com o Brighton para garantir o empréstimo do jogador: o jogador deverá chegar à cidade no início da tarde para fazer exames médicos. Ele será o segundo contratado no mercado de transferências de inverno de Gênova, depois do lateral-direito suíço Sylvan Hefty do Young Boys.

Logio – “ainda não. Neste ponto, o alarme não pode falhar, pois temos o primeiro noivado do ano novo (com embolia quinta-feira) Lazio“. Então a situação de hoje Louis Alberto e Matia Chakkagni Se aprofunda Gazette Dello Sport: “Ontem não se viram em Formallo, como já tinham acontecido nos treinos de 30 e 31 de dezembro (no dia de Reveillon o Pianocholeste teve um dia de folga). Não há informações oficiais do clube sobre suas saídas. E mesmo as pistas sociais deixadas pelos dois jogadores não são claras. Durante dois dias, Luis Alberto revelou que ia recomeçar, mas agora não o fez, embora segundo alguns rumores deva continuar em campo hoje. De acordo com Jacqueline, ele parece estar preso em Dubai nas férias com sua namorada Sierra Nasty. No entanto, este último postou fotos de sua casa em seu perfil social ontem, levando o casal a voltar para Roma. “

MIRANCHUK – Segundo Gazette Dello Sport, IntençãoAtallanda A saída é muito clara e um meia-atacante canhoto logo estará esgotado. O jornal escreve:Ilicic Atualmente não há oferta para isso Miransuk Sim, então o suspeito que está deixando Bergamo é um russo ”, disse.

Bolonha – Curiosidade da Aston Villa Aaron Hickey Ficar vivo. Uma oferta definitiva, ele escreve hoje Gazette Dello Sport Isso explica o que filtra Bolonha: “Até hoje, Bolonha não se desviou de sua linha. Ou seja, ele não quer se perder do lateral escocês até receber a oferta essencial de Gerrard. As joias Roseplay são muito populares na Premier League, onde o interesse do Tottenham por Swanberg é bem conhecido ”, lemos.

Simeon – Giovanni Simeon Ele é o protagonista do fantasy football, mas ele só pega emprestado de Verona. Agora a empresa, ela relata Arena, Quer recuperá-lo e está pronto para o projeto de 12 milhões de euros da Cochlear. Depois de um ótimo início de temporada, este é o número para tentar pegar Simeon por completo.

Lovato – Matteo Lovato viaja de Atlanta para Cochlear, Agora é oficial. Aqui está a mensagem do clube: “A Cochlear Calcio anunciou a aquisição dos direitos do Atlanta sobre o legado do jogador de futebol Matteo Lovato, que ficará em dívida até o final da temporada 2021-22”, disse. A fantasia também é uma função interessante em termos de futebol, porque agora ela encontra mais espaço do que nunca. Se você tiver Lovato al Fonda, pode mantê-lo em rosa.