Três pênaltis para a internacionalização de Guardiola: tudo sobre o herói português Diogo Costa

O homem de Portugal não é Cristiano Ronaldo, nem Rafael Leo, nem Bernardo Silva, mas o homem que poucos esperam. Hoje no podcast Tuttomercatoweb.com, com Marco Conterio, vamos descobrir Diego CostaO número um do Porto autor de três defesas decisivas no desempate por grandes penalidades frente à Eslovénia e (também) venceu Pep Guardiola por este motivo…

O Portugal Graças ao erro de Diogo Costa e Cristiano Ronaldo na cobrança de pênalti, eles se classificaram para as quartas-de-final do Euro 2024 graças à vitória por 3 a 0 sobre o TCR. Eslovênia. O ex-jogador da Juventus compensou ao converter o primeiro pênalti da loteria final, após perder um gol sensacional de pênalti. O guarda-redes do Porto, Josip Ilicic, defendeu então três grandes penalidades eslovenas. Portugal, que está nos quartos-de-final, vai agora desafiar a França de Mbappé.

