Salernitana, Bonazzoli parabeniza: ele tem um clube nele

Mercado de câmbio de Salernitana. Federico Bonazzoli sai. O atacante do Brescia teve uma temporada difícil e o clube não viu meios para recuperar o investimento feito no verão passado (mais de 5 milhões pelo preço): algo quebrou e o jogador foi definido pelo diretor esportivo De Sanctis como um potencial campeão Jogador da Liga. , ele pode mudar de time neste mercado de transferências.

O verona Ele estava interessado em recuperá-lo e recompor com ele Djuric, esteve bem ligado à camisa Salernitana na temporada 2021/22. Contratações pesadas da classe de 97 (1,5 milhão por ano) não ajudam. A empresa de bombas não queria se concentrar nele. As escolhas de Paulo Sosa no final da época passada foram eloquentes: a exclusão formal nos últimos oito jogos determinou o destino aparentemente inevitável, a troca.

Salernitana é o mercado de transferências e Valência é a saída

Mesmo Diego Valencia, por vários motivos, não conseguiu se firmar. O técnico português o colocou em campo em sua primeira partida no banco contra a Lazio, mas depois se machucou. O chileno começou a trabalhar forte e vai tentar impressionar o treinador e direção nos primeiros dias de treinamento em Rivisondoli. Ele não tem falta de motivação e tem oportunidades de jogar em outro lugar. De acordo com o Il Matino, o Palermo, da Série B, já havia consultado (Ternana também se interessou nas últimas semanas), mas o português Vitória de Guimarães também pode ser uma opção.