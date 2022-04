Empresário morto na área de Bergamo, CC de 22 anos preso

O corpo de Gamba, que foi morto com vários golpes na cabeça, foi encontrado dentro de sua casa na noite de 20 de abril. Inicialmente, assumiu-se que um roubo tinha acabado mal, mas quase nada estava faltando no apartamento, levando assim a investigação para a família e amigos.

Depois de ver dezenas de câmeras de vigilância e ouvir versões de parentes e amigos de Gamba, o jovem de 22 anos do mosquetão Grumello del Monte concentrou suas investigações, após o que foi detido. Depois de ouvir por várias horas, o jovem tornou-se cada vez mais inconsistente com seus movimentos do dia; O jovem de 22 anos confessou o assassinato e caiu no chão.

O jovem foi com os investigadores para os ermos de Castelli Calepio, às margens do rio Oglio, onde escondeu uma arma do crime, um martelo e as roupas que usara naquela noite, que apresentavam traços claros de sangue. Em seu local de trabalho, a carteira da vítima e as chaves e calças usadas para fugir após o crime foram encontradas.

