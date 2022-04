Gesto de Ronaldo: ele marca um gol e dedica o gol ao filho desaparecido

Cristiano Ronaldo Dedicado a pontuações e rede filho desaparecido. Aos 34 minutos do jogo contra o Arsenal, o campeão português marcou, mas não torceu à sua maneira: ergueu o olhar e o dedo para o céu. Dedicação ao cara que esperou com Georgina RodríguezEla morreu no parto há alguns dias.

No primeiro jogo após a jogada, ele se definiu “A maior dor da minha vida” , Ronaldo imediatamente encontrou seu caminho para a web no dia mais difícil para sua equipe. o Manchester United Ele caiu por 3 a 1 sob o comando do Arsenal de Arteta e deve desistir do sonho de se classificar para a Liga dos Campeões.

O Ronaldo mais esperado em campo hoje. Uma semana terrível, aproveitada pelo campeão português. Ele mesmo tentou reagir aos momentos de sofrimento, compartilhando a foto que tem nas mãos Criança Nascido na frente de milhões de fãs que o seguem Instagram: “É hora de agradecer pela vida que recebemos neste mundo.” Suas palavras com o post.

No entanto, pela primeira vez em sua carreira, ele realmente sentiu a proximidade de todos os torcedores do outro time. PARA O Liverpool não foi para o chão, deram-lhe um em Anfield Road Longos aplausos, Canta a música no minuto número sete (semelhante ao número de sua camisa tradicional) Você nunca andará sozinhoOs Reds foram parados a plenos pulmões pelos adeptos, o que já foi cantado em benefício do adversário. “Obrigado, eu nunca vou esquecer isso” Duplicata da bola de ouro cinco vezes.

Essa cena se repetiu hoje nos Emirados: o relógio marca o sétimo minutoArsenal O United já está na liderança após um erro defensivo sensacional, mas o público subiu por outro motivo: em solidariedade Levantando-se e louvando Em poucos segundos, espalhou-se pelo campo. Ronaldo, que já havia sido saudado com aplausos durante o aquecimento, mostrou a cara, acenou com a cabeça, agradeceu e voltou a correr.

O português então se insere entre dois zagueiros adversários e faz o possível para transformar o cruzamento de Matic em gol. A rede de hoje Número 100 Na Premier League, ele se tornou o primeiro jogador de futebol da história a atingir esse número tanto na Liga Inglesa quanto na Liga. Um registro, outro, chegará em um dia específico. Um gol que não pode ser comemorado com ele Empolgação regular. Ele ergueu o olhar e o dedo para o céu, desta vez o suficiente. Afinal, é impossível esconder certas emoções.

