Aí vem a linha oculta: quanto nos custa

Ao analisar os dados relativos às avaliações realizadas no Documento Econômico-Financeiro (Def), pode-se inferir o atendimento. “Linha escondida Inflação “ . Essa é a opinião expressa pelo Mestre CGIA em um comunicado pedindo uma intervenção decisiva do governo.

De acordo com o Def, o governo italiano arrecadará 39,7 bilhões a mais em impostos e contribuições em 2022 do que no ano passado. “As possíveis consequências do governo e da guerra russo-ucraniana nos próximos meses não podem ser levadas em consideração.” . Se a estimativa for confirmada, a maior parte da receita deverá aumentarInchaçoPode ser perigoso perto de 6%. “Em suma, o imposto inflacionário oculto está chegando” , Refere-se ao CGIA. Em um momento tão crítico, é previsível que o consumo doméstico caia acentuadamente, pois as famílias sofrem com o inevitável aumento dos preços no varejo. “É desejável que o governo devolva uma parte dessa receita extra, reintroduzindo o entrave financeiro.” Esperança Sigia do Maestro, “Medidas para reforçar o poder de compra dos reformados e trabalhadores” .

De acordo com a Confederação Geral do Artesanato Italiano, nosso país caminha lentamente para uma “estagnação”, o que significa que a estagnação econômica está contribuindo para o aumento da taxa de desemprego com uma inflação mais severa. “Problemas pós-epidemia, implicações da guerra na Ucrânia, sanções contra a Rússia, aumento dos preços de matérias-primas e energia” Lendo a nota, “Com a inflação começando a chegar a dois dígitos, corre-se o risco de empurrar a economia para um crescimento zero no médio prazo.” .

Enfrentar essa tendência será mais complicado, continua a CGIA. “Os bancos federais precisam ter medidas de expansão e aumento das taxas de juros, o que lhes permitirá reduzir a oferta monetária em circulação.” Especialistas federais apontam e soam o alarme. “Está claro que a maior relação dívida/PIB do mundo, a Itália registrará um aumento significativo nos gastos da dívida pública com o aumento das taxas de juros.” A reportagem continua, “Uma questão que pode minar nossa estabilidade financeira” .