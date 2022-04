Ideia do Benfica, é craque: Rui Costa manda-o

O clube rossonero vê o Benfica em casa para o futuro: há um jovem jogador muito promissor que o quer.

Enquanto espera que o público entenda o resultado das negociações entre Elliott e InvestCorp Milão Eles são muito ativos na Itália e internacionalmente. Há muitos talentos que acabam nas cadeiras cruzadas do departamento de escoteiros liderado por Jeffrey Moncota.

Ao transferir a propriedade, a administração rossonera poderia ter um limite de investimento maior para garantir oportunidades europeias mais interessantes. É importante entender que tipo de orçamento estará disponível para a próxima campanha de compra.

Enquanto isso, colegas do CalcioMercato.com revelam que também há jovens que amam o Milan. Diego Morera. Nascido em 2004, o português é um dos rapazes mais promissores Benfica. O presidente Manuel Rui Costa, ex-jogador do AC Milan, aposta muito nele para o futuro.

Mercado de câmbio de Milão, no visor Diego Morera

O Benbica de 19 anos avançou para a final Associação Juvenil, Onde ele vai desafiar o Red Bull Salzburg. Ele venceu a Juventus nas semifinais. Há alguém que tomou esta decisão valiosa Diego MoreraO lateral-esquerdo ofensivo que montou na partida 4 gols e 3 assistências em 9 jogos. Números interessantes, claro. Ao lado do centroavante Luis Semedo e do outro extremo Pedro Santos compõe com muito talento e qualidade trio de ataque.

Morera nasceu na Bélgica e formou-se no campo da juventude Arrendamento Padrão, Viu-o “arrebatado” ao Benfica há dois anos. O clube belga queria que ele assinasse seu primeiro contrato profissional, mas o garoto queria aceitar a oferta de Lisboa. Ele escolheu ser um compatriota PortugalSeu ídolo é o mesmo Cristiano Ronaldo.

O jovem do Benfica é um extremo rápido, habilidoso em tecnologia e triplo. Os visitantes de muitas grandes empresas europeias estão de olho nele. O Milan também está lá, mas o clube português quer pegar o menino por enquanto e melhorá-lo antes de pensar em uma possível venda. Suas margens de crescimento ainda são substanciais.