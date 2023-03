Pádua encontra corpos de herói policial e idoso que caíram no canal de Corzon

Domenico Zorzino, um policial de 50 anos de Anguillara Veneta, pescava no Canal Corzone.

Pádua, 4 de março de 2023 – O carro foi parar em Gourzon e foi desocupado pelos bombeiros. Triste descoberta esta manhã

Fui resgatado esta manhã em Anguillara (Pádua). Os corpos de Valerio Puzo, de 75 anos, de Anguillara Terminei ontem com o carro no rio Ghorzon e Del policial Domingos JorginoO homem de 50 anos, natural de Anquilara Veneta, prestava serviço na Esquadra de Pádua, cujo departamento de combate ao crime se mobilizou para o socorrer.

Corpos próximos abaixo

Ambas as vítimas estavam em um local semi-escondido FundoCerca de dez metros de onde o carro afundou.

O agente, explicaram os socorristas, Ainda segurando o corpo do motorista perto dele. Ele conseguiu chegar ao cockpit e sair. As buscas realizadas até a noite de ontem não permitiram identificá-los devido à péssima visibilidade na superfície do mar.

O que aconteceu

Drama na tarde de sexta-feira, 3 de março, no município de Anguillara Veneta (Pádua). Até o momento, não foi confirmado o mérito da busca de duas pessoas, entre elas um policial, no Canal Gourzon após a queda do carro na água. agente de folga E compareceu ao local, sem hesitar Pule no canal Para ajudar o condutor a sair do habitáculo.

Os bombeiros continuaram a fazer buscas no rio com mergulhadores até a noite. O carro foi pescadoMas estava vazio. A mecânica do acidente não é clara. De acordo com uma reconstrução preliminar, o policial estava correndo perto da costa quando notou um carro flutuando na água. Ele imediatamente soou o alarme Ele se afogou, desaparecendo em Ghorzon. O celular dele foi encontrado na praia. O condutor do carro é um homem de 70 anos que mora próximo ao local do acidente.

mensagens de obituário

Muitas mensagens de condolências e palavras de agradecimento pela ação do policial. “Minhas condolências e solidariedade à família Domingos Jorgino, Servindo na sede da polícia de Pádua do departamento de prevenção ao crime de Veneto, ele não hesitou em pular no canal para tentar salvar um idoso que havia saído da estrada com seu carro”, disse o ministro. Matteo Piandedosi. “Um gesto altruísta e corajoso O policial atesta mais uma vez o elevado sentido de dever dos homens e mulheres da esquadra que trabalham diariamente ao serviço dos munícipes, mesmo pondo em risco a segurança dos munícipes. Minha mais profunda gratidão e apreço vão para eles”, acrescentou Piantetossi.

Sindicato da Polícia: “Os polícias dão a vida pelos outros”

“Estamos profundamente tristes com a notícia da morte de nosso colega Domingos Jorgino Um verdadeiro herói, ele não hesitou em se jogar na água gelada para salvar um velho na área de Pádua, bem como um homem de 70 anos que havia desaparecido. “, as palavras Walter Masetti, Secretaria-Geral da Polícia Estadual da FSP.

“Apegamo-nos às famílias com muito carinho e profunda e informal solidariedade – Mazzetti – aos amigos e colegas da Delegacia de Pádua, sabemos a dor e a angústia que aperta seus corações. Queremos contar a eles. Como o pensamento de um policial e um homem extraordinário. Domenico sempre será um modelo brilhante Ele orientará não apenas os fardados, mas todos os demais cidadãos. Generosidade, um elevado sentido de dever, uma preocupação genuína com a vida dos outros encarnam-se na imagem de Domenico, um caixão precioso que guardamos com ciúmes. Queremos mostrar ao resto da nossa sociedade que não brilha com respeito humano e profissional pelas mulheres e homens fardados, que os polícias são assim… dão a vida pelos outros. Todos os colegas estão com o coração partido Neste dia doloroso, antes que fluam rios de condolências merecidas, mas sempre sinceras e sinceras, esperamos que muitas pessoas reflitam mais e que alguém se envergonhe.