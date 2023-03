Blizzard Chelsea enfrenta Potter no vestiário. E o nome Osimhen aparece

O Chelsea Hoje 16 será desafiado em 4 de março Leeds Vigésimo sexto dia Premier Liga Mas, enquanto isso, pense em mercado Depois de um ano agitado e decepcionante para começar de novoVila Aston. Três vitórias nas últimas dezoito partidas em todas as competições e técnico Graham OleirosUma pessoa que assume o lugar de uma pessoa libertada Thomas TuchelTem sofrido duras críticas.

Enquanto ex-Nápoles Kalido Coulibaly Potter o chamou: “Um grande gerente é alguém que pode se relacionar com todos, sejam £ 100 milhões ou £ 20 milhões” Olhos Blues eles visam Vencedor osimhen. Segundo o jornal oficial britânico Vidro: “O Chelsea está no encalço do atacante nigeriano, que marcou 19 gols na Serie A até agora nesta temporada, mas precisará vencer a competição de um adversário difícil antes da janela de transferências do verão. Manchester Unido Eric Dez Falcão Pedindo para contratar um atacante com um grande nome e Osimhen é um dos que poderiam ser considerados. O Vermelho Demonios Eles também tem na lista atormentar Pode de Tottenham e estrela benfica Konkalo Ramos“.





Chelsea em crise, era Potter já acabou?