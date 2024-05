Radares curtos, abaixo de 50km/h apenas orientam e tchau – regras e instituições

Adeus aos radares de velocidade que aparecem inesperadamente nas curvas ou nas ruas da cidade onde o limite de velocidade é inferior a 50 km/h. Os olhos eletrônicos devem estar sempre visíveis, espaçados e nos dispositivos móveis a reclamação deve ser imediata.

Aí vem a repressão do Ministro da Infraestrutura e Transportes, Matteo Salvini, ao uso de medidores de velocidade nos carros. “Parem de ganhar dinheiro com a pele dos motoristas” e chega de multas bárbaras; Os detectores serão instalados “apenas para prevenir acidentes”: esta é a palavra de ordem do vice-primeiro-ministro, que, depois de Salva-Gaza, prometeu abrir uma nova frente e abrir outras. “Eu dei o primeiro passo para a construção da paz para o MDL – disse ele – a paz financeira é uma meta”.

A medida, antecipada por Salvini durante o período de perguntas da semana passada, vem como prometido amanhã no diário oficial do Decreto Provisório sobre Infraestrutura/Interior. Este regulamento, que regulamenta as modalidades de colocação e utilização de radares, dá prioridade à protecção da segurança rodoviária, explica o departamento de Porta Bia. Os radares de velocidade são “usados ​​com segurança onde são realmente necessários, não como um imposto extra”, é o raciocínio de Salvini: sim, “perto de uma escola, jardim de infância ou hospital”, “não prenda dispositivos sem “requisitos de segurança” reais.

De acordo com as novas regras, as áreas da via onde podem ser utilizados radares de velocidade devem ser identificadas com a Portaria do Governador. A presença de dispositivos eletrônicos deve ser informada com antecedência: pelo menos 1 quilômetro fora de áreas residenciais, 200 metros nas vias urbanas e 75 metros nas demais vias. Pela primeira vez é estabelecida uma distância mínima entre um dispositivo e outro (progressiva por tipo de estrada) para evitar a sua multiplicação.

Os detectores não podem ser utilizados onde existe um limite de velocidade muito baixo: portanto, não podem ser posicionados abaixo de 50 quilómetros por hora nas ruas urbanas; Para estradas não urbanas, apenas se o limite de velocidade for 20 km/h inferior à velocidade prevista para esse tipo de estrada (se for uma estrada de 110 km/m, o dispositivo só pode ser utilizado nesse limite. Está definido a uma velocidade mínima de 90 km/h). Por fim, a utilização de dispositivos em veículo em movimento só é permitida se houver reclamação imediata, caso contrário deverão ser selecionadas estações fixas ou móveis, devidamente visíveis.

Haverá novas regras Em vigor imediatamenteMas ainda se espera um período de transição de 12 meses para permitir que os prefeitos modifiquem dispositivos já instalados.

No entanto, a questão do consentimento ainda precisa ser resolvida e não é afetada pela regra. Uma decisão recente do Tribunal de Cassação estabeleceu, de facto, que as multas emitidas através de dispositivos autorizados e não autorizados são inválidas. Uma política que corre o risco de desencadear uma avalanche de recursos. Segundo a Codacons, com base nas últimas estimativas do site especializado Scdb.info, 11.303 dispositivos automáticos de detecção de velocidade foram instalados nas estradas da Itália. As províncias e os municípios exigem uma intervenção urgente. Aparentemente, o MIT está trabalhando em uma disposição temporária que poderia ser incluída em um novo projeto de lei do código da estrada que está sendo considerado pelo Senado. Entretanto, os municípios começam a agir: Trieste decidiu suspender os testes com radares de velocidade, na sequência do que outro município, Muccia, em Friuli Venezia Giulia, fez nas últimas semanas.

Agência ANSA Agência ANSA Queda no preço dos combustíveis: gasolina 1,87, diesel 1,72 – World Motors – Ansa.it Os preços na rede de combustíveis continuam em queda. Os preços médios praticados na bomba da gasolina e do gasóleo continuam a diminuir após os recentes cortes por parte dos operadores. (lidar)

Reprodução protegida © Copyright ANSA