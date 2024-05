Milão e Conceição estão se aproximando? Aqui fica a decisão oficial sobre a saída do Porto

Sérgio Conceição, recentemente nomeado para o banco do Milan, tomou a decisão oficial de permanecer no Porto

Sérgio ConceiçãoTreinador porta Comparado com recentemente Milão, ele tomará sua decisão sobre seu futuro e a oficializará. Tem-se falado muito sobre este tema nas últimas semanas e o Lusitano está sempre brilhante, esperando Taça de Portugal. Ainda ontem, após a conquista do título, ele deu entrevista coletiva sem dar nenhum sinal de um jeito ou de outro. E ainda hoje o descuido vem ‘cadastro’. O jornal português, aliás, revelou que o treinador decidiu deixar o clube no final da temporada, sem qualquer indicação sobre para qual clube irá se transferir. Abaixo estão as palavras de despedida do presidente André Villas-Boas Conforme noticiado na edição online do jornal.