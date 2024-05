Acidente em Treviolo, mulher morre após ser atropelada por caminhão parado

O acidente aconteceu na estrada para Bérgamo, antes da saída Villa d’Almè-Dalmine. De acordo com uma reconstrução preliminar, o caminhão teve problemas e teve que encostar no acostamento e colocar um triângulo de sinalização. A mulher que estava no carro deve ter notado o veículo pesado parando apenas no último momento e foi atingida na traseira esquerda. Em seguida, saltou contra Nova Jersey e morreu instantaneamente.