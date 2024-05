“Fonseca? Um Pioli português, eu acho”

Durante uma sessão regular de podcast “Fonte de Trevi“Em As Crônicas do Vestiário, Ricardo Trevisani Ele voltou para falar Milão. Localização detalhada a Paulo Fonsecafixo para o diaboo que vai acontecer Stefano Pioli Rossoneri no banco. Palavras fortes de um jornalista que considera Pioli superior ao ex-cigano.

Leia aqui – Milan, Brantelli não tem dúvidas: “Pioli? Um grande erro, aqui está o porquê”

Fonseca

Eis as declarações do seleccionador de Portugal:Fonseca Ele não se saiu pior que Mourinho, mas também não se saiu melhor e teve mais tempo do que os quatro meses que De Rossi teve. Ele é um treinador durão e bom no que faz, Eu penso em seis mudanças com Masala, Uma figura chocolatier que merece um destino melhor. Aqui estamos falando dos italianos, se você vai ao dermatologista é muito pior que os italianos, e analisamos suas pintas. Principalmente para mim o Fonseca é pior que o Pioli. É uma espécie de bioli português. Você balança a cabeça e lembra que não conseguirá dois segundos lugares e um primeiro lugar nos próximos quatro anos. Estou escrevendo para você, isso não vai acontecer“.

Siga-nos em nossos perfis também Instagram, Facebook, Tique-taque, Luz de rede E X!