Os primeiros detalhes da forte deterioração serão na quinta e sexta-feira, áreas que estarão sob risco de fortes trovoadas, tempestades e granizo. « Clima 3B

Tempo – Mau tempo entre quinta e sexta-feira

Contagem regressiva Evolução no meio da semana Agora amplamente descrito em atualizações anteriores. Tudo Confiante com o diretor Avaliações para acumulação Para áreas brutas e vulneráveis Questões importantes relacionado a Mau tempo. Quarta-feira será um dia de preparação e a incerteza o aguarda Forte deterioração Isso levará ao tempo entre o final do dia e a noite de quinta-feira Primeiro problema da série nas regiões Norte. Então a segunda perturbação chegará com força total na noite de sexta-feira e será isso Mais sério. Esses eventos geralmente têm como pano de fundo tempestades Granizo, tempestades e ventos sopram. Confirmado como objetivo principal Norte da Itália Uma parte do núcleo tem um componente convectivo envolvente, mas agitado. Quase completamente fora Sul Exceto tráfego moderado de nuvens e algumas tempestades isoladas à tarde nos Apeninos. Mas vamos ver o que se espera com a ajuda de publicações recentes sobre modelagem. Aqui está a tendência para o primeiro fim de semana de junho.

Tempo de quarta-feira

Quarta-feira, 29 de maio: Norte, nuvens dispersas pela manhã com grandes intervalos de sol, desenvolvimento de trovoadas nos Alpes/Pré-Alpes do Centro-Oeste à tarde. Durante a noite, as chuvas generalizadas e as trovoadas pioram entre a Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Centro, algumas perturbações no Adriático pela manhã, sol em outros lugares. À tarde, as trovoadas espalharam-se para o interior e pelos Apeninos, com extensão local dos eventos até à costa do Adriático. Melhora entre tarde e noite. Sul, grandes céus claros mesmo pela manhã com nuvens dispersas e grandes perturbações no Adriático. À tarde, haverá trovoadas nos Apeninos com extensão local dos eventos até a costa do Adriático. Temperaturas sem grandes variações. vento Ocidentais fracos com reforços nos canais. Maria Silenciosos ou ligeiramente movidos, os canais se moveram.

Tempo de quinta-feira

Quinta-feira, 30 de maio: Norte, Mau tempo entre Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna associado a chuvas e trovoadas, de forte intensidade e granizo local. Casos mais irregulares e isolados no noroeste. Nova intensidade piora entre tarde e noite com fortes trovoadas e aguaceiros no Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Risco crítico Dentro Lombardia E Vêneto Atenção da província central e inferior oriental da Lombardia Bérgamo para Mântua e para as províncias venezianas centrais e superiores, especialmente Veronese, Vicenza E Treviso Acumulado em 24 horas 80/100mm. Centro, variabilidade com alguns eventos na região do Tirreno, elevada instabilidade nas regiões do interior e fortes trovoadas a meia hora em direção ao Adriático, associadas a granizo localmente. Melhor à noite. Sul, ensolarado ou nublado com algumas trovoadas isoladas à tarde entre os Apeninos e o Adriático. À noite vai melhorar em todos os lugares. Temperaturas Diminui no norte, estável no centro, aumenta ligeiramente Sul. Ventos fracos ou moderados de W/SW com fortalecimento local nos setores do Tirreno. Maria As bacias ocidentais são deslocadas ou altamente movimentadas localmente, enquanto outras são deslocadas ligeiramente.

Tempo de sexta-feira

Sexta-feira, 31 de maio: Norte, Ligúria Oriental, Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna desde a manhã mau tempo, associado a granizo e vento com fortes trovoadas e nuvens. Também com ocorrências isoladas e grandes intervalos mesmo no Piemonte e no centro-oeste da Ligúria. A tarde é melhor entre Piemonte e Ligúria, com eventos contínuos entre o leste da Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna. À noite, os acontecimentos no oeste diminuíram gradualmente. Risco crítico Dentro Lombardia Cuidado na província Monza E isso é Milão Deve acumular até 100/120 mm em 24 horasTambém até 50/70mm em Triveneto e oeste da Emília. Toscana, centro de aguaceiros e trovoadas locais entre Úmbria e Marche, não excluindo alguns eventos fortes na Alta Toscana. Mais variação em outro lugar. SulPrincipalmente com perturbações de nuvens inofensivas e grandes intervalos de sol. Temperaturas Abaixo da média no norte e parte do centro, aumentando ainda mais no sul. vento Moderada ou forte entre Sul e SW. Maria As bacias ocidentais são ásperas ou muito agitadas, localmente turbulentas.

