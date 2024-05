Riccardo Trevisani descarta a chegada de Paolo Fonseca, reiterando que é pior que Pioli e que o Milan não irá replicar os bons resultados dos últimos anos.

A chegada de Fonseka deixou todos insatisfeitos. Talvez nunca na história do futebol tenhamos visto um treinador tão veementemente rejeitado antes de assumir o cargo. Isto é sem dúvida um reflexo de um clima tenso em torno de Milão, e a próxima fase do ciclo Pioli recentemente concluído não foi bem recebida pelos meios de comunicação social. Riccardo Trevisani então falou.Fonte de Trevi‘ Naquele dia As Crônicas do VestiárioComentando duramente a chegada de Fonseca ao Milão, os rossoneri tiveram poucas chances de vitória.

Paulo Fonseca

Fonseca é pior que Pioli

Trevisani não acredita que o treinador português do Lille seja a melhor solução para o Milan. Dizendo isso, ele expressa sua confiança sem filtros “Pra mim o Fonseca é pior que o Pioli. É uma espécie de bioli português. Você balança a cabeça e lembra disso pelos próximos quatro anos Você não consegue dois segundos lugares e um primeiro lugar. Vou colocar isso por escrito e isso não vai acontecer.” .

Fonseca? Infeliz e complicado

O discurso de Trevisani sobre Fonseca foi elaborado e cheio de detalhes antiportugueses. Na verdade, ele disse que era o treinador do Lille “Ele é um treinador muito azarado e habilidoso no que fazPenso nas seis mudanças do Spezia, chocolatier que merece um destino melhor, afinal o que digo é: Fernando Chiani fará três ACPNs por semana no Fonseca, que marcou gols do Aston Villa. 88º e que sofreu gols do Nice e não foi direto para a Liga dos Campeões, em casa, quando venceu.”