70 presos estão barricados em uma seção da prisão

A Protesto de jovens presos Começou Prisão Juvenil de Beccaria, em Milão. Por volta das 15h30, um grande grupo de 70 presos chegou Detenção em uma seção da prisão Via Calchi Taeggi ameaçando ação violenta. Outros prisioneiros estarão no pátio. Tem muitos no site Equipes policiais estaduais Quem guarda os cantos fora da prisão Evite escapar .

É possível Os tumultos estavam ligados a apreensões de drogas Junto com as unidades caninas que ocorreram dentro da prisão na quarta-feira devido à suspeita de que alguns dos meninos pudessem estar lá Drogas. Um deles teria sido encontrado com drogas: haveria outros presos na época protestou. Ex-capelão da prisão Dom Gino Rigolti, Ao sair da instalação, ele confirmou a agitação contínua. Eles estão dentro Algumas dezenas de policiais com equipamento de choque E estamos tentando trazer a situação de volta ao normal. Não houve feridos, mas a situação foi descrita como muito tensa. As vozes de protesto das crianças são ouvidas do lado de fora.