Leo convida-o para Milão: uma nova aventura em Itália para os portugueses | Juntos finalmente

Leo liga para o jogador da seleção e quer trazê-lo para o Milan, torcedores rossoneri sonham em ver os dois juntos no San Siro

Uma das confirmações do Milan que está por vir Rafael Leão. O talento português tem muito espaço para melhorar e pode tornar-se campeão absoluto. O motivo das críticas de torcedores e profissionais é a falta de consistência mesmo dentro de uma partida, alguns momentos de escuridão antes de outros, em que brilha e se torna um jogador esquivo com sua velocidade e capacidade de superar os adversários.

Fonseka deve substituí-lo como treinador Stefano Pioli Após cinco anos de resultados cruciais, os rossoneri estão inseguros na liderança do clube e retornam ao Milan para competir em níveis condizentes com a história do clube.

O novo treinador tem um estilo de jogo semelhante ao de Pioli, com uma proposta pronta para o jogo ofensivo e de entretenimento, incluindo um jogador como Leo. Capaz de se expressar melhorTentando melhorar sua pontuação.

A seguir deverá ser Temporada de consagração Ele tem tudo para causar estragos em um campeonato como a Série A. A torcida está confiante nisso e a direção quer mantê-lo a todo custo.

Um novo português na equipa para manter Leo no Milan

Na verdade, eles querem adicionar um país como Pink ChiquinoO meio-campista do Olympiakos enfrentará a Fiorentina na final da Liga Conferência, em Atenas, com Mendeleev tentando derrotar outro time italiano depois de vencer a Roma de Mourinho na Liga Europa, há doze meses, com o Sevilla.

Perfil de qualidade e Experiencia internacional Assim como o português, ele consegue estar no meio do campo do Milan, elevar o nível técnico e ser competitivo até em confrontos diretos, a começar pelo clássico.

Duas dolorosas despedidas do Milan, substituir um atacante como Giroud não é fácil

Junto com Pioli, dois senadores, Simon Care e Milan, parabenizaram oficialmente o Milan Oliver Girod. Substituir este último torna-se acima de tudo o verdadeiro desafio da próxima campanha de contratação de Zlatan Ibrahimovic, Moncada e Furlani.

Gol dos rossoneri Desenvolvimento contínuo Uma constante tem ocorrido nos últimos anos com a avaliação de muitos talentos descobertos em toda a Europa.