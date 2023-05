A linha de energia entre Tiburtina e Settebagni está desligada. Demora até 3 horas

Após confusão, descarrilamento, um trem de carga No passado dia 20 de abril, hoje, sábado, 6 de maio Novos inconvenientes Viajantes . contando até agora 180 minutos de atraso Por mais de 30 trens de Fs Alta Velocidade, Intermunicipal e Regional está envolvido. Várias centenas podem ser observadas em uma linha paralela através de Salaria Pessoas lotaram as pistas Perto de alguns trens com portas abertas.

Adeptos da Lazio a caminho de Milão bloqueados

E eu sou torcedores da Lazio Ele presidiu a publicação do Milan Social Leave Fotografia No cenário, por exemplo, uma tomada em 12.12 documenta a temperatura interna Vagão: 40 graus. “Centenas de torcedores da Lazio e muitos usuários presos no trem para Milão (e seguintes) Por mais de 3 horas, com 40 graus. Não podemos descer ou não há resoluções à vista», condenam. E no site da “Cidade Celestial” eles postam fotos de passageiros no meio dos trilhos: “Muitos torcedores ainda estão bloqueados, parados no sol enquanto a temperatura chega a 40°. Eles dirigiram o tremNão respirando. Nós estivemos Três horas sem vento e com eu Banheiros sem descarga Mas para muitos é impossível chegar a Milão agora.