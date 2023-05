WSE Champions League: Trisino foi expulso nos pênaltis após um jogo cada vez melhor.

Trisino foi eliminado nos pênaltis nas quartas de final da WSE Champions League. Um epílogo muito amargo para os atuais campeões italianos e europeus, apesar de um confronto óbvio com o especialista Oliveirense. João Pinto inaugurou o marcador, graças a um toque para a vitória logo aos 6 minutos. A Oliveirense aumentou o ritmo e chegou ao empate graças a uma jogada individual de Márquez. Será a tela de todas as horas regulares. Depois de um cartão azul sobre Jorge Silva, Giulio Cocco assinou a segunda vantagem com um tiro direto. Os portugueses empataram no início do segundo tempo, quando Marc Dora marcou após cruzamento em outra jogada individual. Os lusitanos ficaram um pouco constrangidos ao minuto seis, pois, em mau pavimento, deram um contra-ataque ao Azul Celeste e o Calpas contra-atacou para a terceira vantagem. Apenas três minutos se passaram e novamente Marx desviou a assistência de Martinez para empatar (3-3). O mesmo tiro direto de Martinez e Giulio Cocco não contribuiu para colocar o Vicenza na frente (4 a 3) no quarto. Cardoso empatou com uma rápida jogada individual (a 2 minutos do final), mas também houve duas oportunidades cruciais perdidas por Mendes, onde o guarda-redes português Alves rematou mesmo. Trisino abre a prorrogação com o peso da nona falta: a décima vem logo no primeiro minuto da segunda prorrogação: o ex-lodi-follonica-brecense Lucas Martínez, primeiro erra um chute direto, depois no rebote, Eludes Zambli sai com um levantamento e enterrada e a primeira vantagem Lusitana 5-4. A 8 segundos do fim, Malagoli deu uma virada e acertou uma pedrada do goleiro adversário para fazer 5 a 5. O empate proporciona mais uma atuação para a disputa de pênaltis: Cardoso abre com gol e Malagoli impressiona com o quarto pênalti. Martinez marcou no sétimo, mas não Mendes. O pênalti decisivo veio no nono, quando Araujo derrubou Zamboli para selar a vitória nas semifinais. Assim, estarão três portuguesas nas meias-finais. Um entre Porto, Olivrens e Sporting e Valongo com o Barcelona.



Giulio Cocco e Jorge Silva – Crédito da foto: WSE

WSE Champions League Men – Final Eight – Viana do Castelo (Portugal)

quartas de final

Quinta-feira – 19 hora italiana – SL Benfica (Portugal) x FC Porto (Portugal) = 2-3

Quinta-feira – 22h00 Italiano – Barcelona (Espanha) x OC Barcelós (Portugal) = 5-3

Sexta-feira – 19h hora italiana – GS HOCKEY TRISSINO (ITÁLIA) x UD OLIVEIRENSE (PORTUGAL) = 6-8 após grandes penalidades

Sexta-feira – 22h00 Italiano – Sporting CP (Portugal) x AD Valongo (Portugal)

TRISSINO-OLIVEIRENSE = 6-8 nos pênaltis (2-1, 2-3, 0-0, 1-1, 1-3)

Trisino: Zamboli, Pinto J (c), Kalpas, Ebenezer, Cocco – Mendes, Caveoli, Malagoli, Chiao, Bovo – Treinador: Bertolucci

Olivrens: Alves D, Pereira D, Silva, Martinez, Cardoso – Marquez, Atroher, Araujo, Dora (C), Fernandez – Treinador: Pereira P

Marcadores: 1S: 6’57” Pinto (DRI), 15’21” Marquez (UTO), 22’01” Coco (Dr.Shot) (DRI) – 2D: 1’53” Dora (UTO), 6′ 39 ” Calpas (DRI), 10’01” Marquez (UTO), 16’03” Coco (Dr.Shot) (DRI), 22’31” Cardoso (UDO) – 2ª prorrogação: 21’34” Martinez (DRI . tiro ) (UDO), 21’48” Malagoli (TRI)

Pênaltis: Trisino, Malagoli – Olivrens: Cardoso, Martinez, Araujo

Cartões vermelhos: 1º: 22’01” Silva J (2′) (UDO) – 2º: 16’03” Martinez (2′) (UDO), 22’14” Cardoso (2′) (UDO)

Árbitros: Ruben Fernandez (Espanha) e Daniel Villar (Espanha)