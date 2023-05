“Respostas certas e urgentes” – Il Tempo

A primeira resposta do governo à emergência da seca, que afetou as regiões do norte em particular mas também todo o país durante vários meses: 100 milhões de euros, disponibilizados pelo Ministério das Infraestruturas e Transportes. Cinco regiões. A primeira sala de controle sobre a emergência hídrica se reuniu no Palazzo Sigi, a apresentação oficial do novo comissário, Nicola Dell’Acqua, que foi nomeado pelo último conselho ministerial. O anúncio da destinação dos recursos veio diretamente do ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini, que chefiou a sala de controle e define esta como a primeira resposta concreta, após verificar os recursos disponíveis e as necessidades locais em um período de tempo muito curto. Oficiais.

Salvini confirmou pessoalmente o compromisso do MIT com essas cinco regiões aos governadores do Piemonte (Alberto Cirio), Lombardia (Attilio Fontana), Emilia-Romagna (Stefano Bonacini), Veneto (Luca Zaia) e Lazio (Francesco Rocca). A crise se faz sentir de forma muito aguda. O Comissário Dell’Acqua ficou satisfeito: “Correu muito bem, os ministérios estão muito organizados, têm todos os dados, por isso agora vamos tentar classificar e processar esses dados. Não posso dizer muito neste momento. As reuniões vão ser contínuo e planejado.Os ministérios já têm prioridades em mente.» O investimento total sublinha o governo e a sala de controle tem priorizado projetos de usinas de dessalinização de água do mar como uma ferramenta provisória para lidar com as fases de emergência, de acordo com a Portaria da Seca.

Um exemplo é o plano apresentado pelo prefeito de Gênova, Marco Pucci, nos últimos meses, que planeja combinar a água das refinarias com uma quantidade igual de água do mar e depois transportar a água dessalinizada para o norte da Itália. Oleoduto no porto de Petroli, em Gênova. Também foi iniciado um levantamento nos Ministérios competentes sobre os recursos que poderão ser intervencionados no sector das águas a curto prazo, e foram constituídas mesas técnicas interministeriais para apoiar o trabalho da Sala de Controlo. Além de Salvini e Dell’Acqua, participaram do encontro os ministros da Agricultura, Francesco Lolloprigida, e de Assuntos Regionais e Autonomia, Roberto Calderoli. Dos 102 milhões disponíveis, 33 irão para a Lombardia, 22 para o Veneto, 27,8 para o Piemonte, 13 para a Emilia-Romagna e 6 para o Lazio. Entre as intervenções estão novas obras de regularização do Lago Idro na Lombardia, obras de substituição da barreira anti-sal na foz do Adige no Veneto, obras no Canal Regina Elena e Alto Novares em Tramador e diversos transportes aquaviários. regiões do Piemonte. O vice-primeiro-ministro da Liga do Norte acredita firmemente que as intervenções estruturais devem ser planejadas em toda a Itália, do sul ao norte, e que, nessa frente, as regiões do sul terão uma parcela maior do financiamento do FSC.