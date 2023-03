Inquérito Covid, “Crença do Projeto Pandêmico Rejeitada”

“A necessidade de segurança não prevalece” O Ministério Público de Bérgamo e, em particular, no capítulo sobre a falta de zona vermelha no Val Ceriana, lemos que, a conselho de um microbiologista, “o motivo de não ser mais oportuno e mais restritivo”. Na reunião de 2 de março de 2020, o presidente Conte cumpre “quando prometeu que a zona vermelha deveria ser usada com muita parcimônia porque tem um custo social, político e econômico muito alto”. “Estas considerações prevalecem sobre a necessidade de proteger operadores e cidadãos do sistema nacional de saúde da propagação da infeção”.

“Programa secreto Covid para não alarmar” O então ministro Roberto Speranza disse: “O professor Brusafero, o Dr. Miozzo, o Dr. D’Amario estavam cientes do plano Covid, dos cenários previstos e da gravidade da situação e decidiram manter o plano em segredo para não assustar o público. Comente”. Uma situação que “até os líderes da região da Lombardia estavam cientes”. É o que Andrea Grisanti sempre escreve sobre a “responsabilidade dos órgãos de decisão nacionais (Cts, Ministério da Saúde e Primeiro Ministro) e da região da Lombardia” na zona vermelha que desapareceu em Val Seriana.

"Speranza teve dados catastróficos em 27/2" Nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020 "Cts e Ministro Speranza receberam todas as informações sobre o andamento da infecção, o que mostra que a situação no terreno era muito pior do que o que se pensava ser catastrófico". "Informações sobre a gravidade da situação" em Alzano e Nembro "não foram registradas oficialmente na presença do ministro Speranza e do presidente Conte" na reunião do CTS de 2 de março. Speranza e Conte "contam à promotoria de Bérgamo que souberam do caso Alzano e Nembro em 4 e 5 de março, respectivamente", reconstrói Crisanti na assessoria.

“Os documentos obtidos – CTS demonstram, sem qualquer dúvida razoável, como o ministro Speranza e o presidente Conte tinham todas as informações e ferramentas para avaliar o progresso da infecção e entender as consequências em termos de mortes”. E “com base nas previsões da situação com Rt 2, os Cts e o ministro Speranza compartilharam a decisão de secretar o plano Covid”, descreveu o epidemiologista Stefano Merler, “para não alertar o público”. Na reunião do CTS em 2 de março com Conte e Speranza, “o Dr. Miozzo usa atas que não compartilhou com ninguém e tem à sua disposição”, escreve Grisanti.

O “modelo matemático” também sugere que Grisanti estimou que medidas mais restritivas e oportunas, como a zona vermelha, estariam “no controle da transmissão e mortalidade do vírus”. A zona vermelha em Val Seriana, lemos, “teria sido evitável com 95% de probabilidade, 4.148 e 2.659 mortes em 27 de fevereiro de 2020 e 3 de março de 2020, respectivamente”. O dia 27 de fevereiro, segundo a assessoria, é a data “em que o CDS e a região da Lombardia tomaram consciência da gravidade da situação”. O governador lombardo Attilio Fontana e o então vereador Giulio Galera também foram informados “sobre a previsão das cenas e a decisão de manter em segredo o plano Covid”.

Segundo o relatório, assim como “órgãos nacionais de decisão”, eles tiveram conhecimento de que a taxa de câmbio havia “ultrapassado o valor das duas últimas” até 28 de fevereiro. E “a propagação da doença não deixa dúvidas de que as medidas tomadas não surtiram efeito”. E “no entanto – escreve o microbiologista – nenhuma outra medida restritiva foi tomada por 10 dias”.

"Força-Tarefa 12/2 Ciente da Vulnerabilidade da Itália" "Já a partir de 02.12.2020", ou seja, oito dias antes do doente 1, "o grupo de trabalho do Ministério e posteriormente os elementos dos CTS tiveram conhecimento da dificuldade de encontrar EPI e materiais para a sua produção, pelo que ficaram a par da situação. A vulnerabilidade que a Itália se encontrava e a população e os profissionais de saúde tomaram as devidas iniciativas.