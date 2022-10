futsalmercato, Pesaro dispara com Artillehero: Colini é novo goleador | futebol de 5 ao vivo

Se ele se tornar o novo artilheiro de Pesaro, veremos. O campus, olhando para seu currículo, está lá. Assim que o Campeonato começou, o Italservis foi reforçado com um pivô português, nascido para marcar gols.



Observação – João Miguel é o novo jogador da Italservice Pesaro. O anúncio do clube rubro-negro é um grande golpe, pois está chegando ao Campeonato e começando a dar uma mãozinha a uma equipe que precisa de um reforço, principalmente nesta fase. E que impulso! Nascido em 1992, Miguel é um pivô português com muitos golos nas veias. Ele sempre demonstrou isso nos últimos anos passados ​​nos dois campeonatos europeus mais importantes, o português e o espanhol. Com as camisolas do Sporting Braga, Rio Ave e Condozo em Portugal, e Ribera Navarra em Espanha, João Miguel Barros Soares (seu nome completo) marcou 70 vezes nos últimos 4 anos: 53 à frente de eventos mundiais como Cavinado e Cardinale – Temporada 2020-2021 com Condos – Artilheiro e mais 17 na Espanha no ano passado. Um verdadeiro bombardeiro, sabe jogar na frente do gol e trabalhar pelas costas. E assim, o presidente Lorenzo Pizza mais uma vez mostrou seu amor pelo clube e pelos torcedores na praça. O crédito por este desempenho deve ir para o diretor esportivo vermelho e branco Nicola Muncie, que é o Sr. Colini teve um remate extraordinário a curto prazo, recebendo contributos dos donos para reforçar o plantel em número e qualidade. João Miguel desembarcou ontem na Itália e já interagiu com o meio ambiente hoje. Agora ele terá uma semana e meia para trabalhar com seus novos companheiros de equipe, já que a Serie A está paralisada no fim de semana (assim como a seleção) e o tricampeonato do Italservice Pesaro está programado para acontecer em campo no sábado, 15 de outubro. L84 Turim.



