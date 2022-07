Tensão no governo, Draghi e Mattarella conversam por uma hora. As posições do primeiro-ministro: da cúpula com os sindicatos à confiança no Senado

Por um lado, o operação 5 estrelas Quem não votou ordem de socorro no Quarto Júpiter refletirá o mesmo resultado Senado. Por outro lado Liga Isso é o que faz becos-sem-saída Legislação deve ser adiada no Parlamento Cannabis E em ESCOLA DOS OLHOS. No fundo há um pedido “Verificação da maioria“A partir de Silvio BerlusconiReiniciado por Matteo Renzi E do mesmo Liga. Dentro do governo Mario Draghi As tensões nunca foram tão altas. É por isso que a decisão do primeiro-ministro de escalar a colina mais alta de Roma e conversar com o chefe de Estado não causou grande comoção.

Uma conversa entre o primeiro-ministro Sérgio Mattarella Durou cerca de 40 minutos e foi usado para “revisar questões de política internacional e nacional”, segundo as agências de imprensa. Na verdade, a entrevista pode ser dedicada a manter a maioria. Após o atrito dos últimos dias, a reunião culminou Giuseppe Conte, hoje 5 estrelas decidiram sair da sala sem votar no decreto de ajuda. Sinal preciso dado que a mesma medida é esperada no Senado na quinta-feira. Se não houver sinal de abertura de Draghi 9 pontos Nos últimos dias, Conte pode ter decidido deixar o 5 estrelas escapar, colocando-o na mesa. É razoável esperar um sinal da liga nesse ponto também. festa por algum tempo Mateo Salvini Ele vive os esforços M5s para se afastar da órbita de Draghi. De fato, é bem conhecido como parte da Liga do Norte sofre de “doença do governo”: Draghi não é contra o governo, mas está perdendo apoio em favor de seus irmãos na Itália. De fato, no dia em que o 5-Stars não votou o decreto de ajuda, a Liga do Norte iniciou uma perturbação na câmara. Uma estratégia destinada a retardar a chegada de regras Cannabis E em ESCOLA DOS OLHOSVergonhosamente invisível à direita.

Além disso, Corocio contou com a ajuda de Berlusconi, que pediu a Draghi para fazer um. Verificação por maioria. “Incluímos a exigência de esclarecimentos sobre o funcionamento do governo, a necessidade de acabar com as leis relacionadas a drogas gratuitas e cidadania fácil. Os italianos não esperam isso dessa maioria!”, dizem as fontes de Carozio. Matteo Renzi também pegou o bola levantada pelo Forza Italia e se junta ao coro dos que querem a verificação da maioria: “Se o movimento Cinquestelle sair, é um tema que precisa ser discutido com o primeiro-ministro”.As declarações parecem sugerir uma saída Dragões mijam. À noite, os Azzurri reviveram sua proeminência durante essas horas com uma “cúpula de emergência” com a presença do próprio Berlusconi, o vice-chanceler. Antonio Tajani e líderes de equipe Paulo Barelli E Anna maria Bernini.

A bola parece estar principalmente nas mãos de Draghi nesta situação. Por um lado, espera-se que ele faça um movimento (e mais de um) para enviar um sinal para as 5 estrelas. O primeiro passo importante é indicado na reunião entre o governo e os sindicatos prevista no Palazzo Sigi: é inevitável que parte do conteúdo da carta de Conte ao primeiro-ministro (que continha várias questões sociais e trabalhistas) acabe no tabela. Confronto entre o ministro-chefe e os líderes da CGIL, CISL e UIL, após vários meses. Por outro lado, porém, é Draghi quem terá que avaliar na quinta-feira se qualquer falha do M5 em contribuir para um voto de confiança será considerado um problema: o executivo terá, sem dúvida, a confiança do Senado. Mas é importante entender que o governo “não está sem M5s”, lembrando as mesmas palavras usadas pelo chefe do governo durante os dias tensos com seu antecessor. Posição desmentida pelos números: Mesmo sem os MPs do M5s, a maioria atual se manteria. Porque aqui Matteo Renzi Enfatiza este ponto: “É claro que se não mais M5s, para mim você pode até ficar sem ele; No entanto, é importante olhar para a vontade e os números e o que está incluído. Aqui não se deve perder dinheiro europeu, o PNRR, deve-se criar a lei do orçamento, então alguém pode querer criar a lei eleitoral”. É um trabalho do dia-a-dia, mas entretanto passou outro, no silêncio do Palazzo Sigi, faltam 48 horas para a votação de quinta-feira.