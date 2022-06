Descoberta da bota do irmão de Messner em Nanga Parbat

O sapato velho, encontrado por alguns moradores na geleira Diamor, nas montanhas Nanga Parbat, no noroeste do Paquistão, corroborou ainda mais a versão de Reinhold Mezner do relato do alpinista sul-tiroleano de como foi a famosa viagem dos anos 1970 em que ele morreu. . Esse começo realmente veio de Gunther e, segundo Messner, o fato descoberto na época reafirma que seu irmão morreu quase no final da dinastia, e não acima do que seus acusadores diziam há muitos anos. Ele desistiu para completar uma tentativa de torná-lo famoso. Em 2005, em uma descoberta que esclareceu muitas dúvidas sobre uma das polêmicas mais famosas da história do montanhismo mundial, o corpo de Gunther já foi encontrado longe, sem sapato.

“Eles me chamaram de assassino fratricida e me acusaram da coisa mais horrível: abandonar meu irmão e chegar ao clímax sozinho”, disse Messner em entrevista. República Comentários sobre a invenção do lançamento, que certamente é resmungado porque foi feito especificamente para viagens. “Mas agora não é necessário. Perdi um irmão há 52 anos: Gunther tinha 24 anos, ele estava vivo e bem na minha cabeça e coração, ele nos amava em toda a minha família e na Itália, ele estava perto de nós nesses 50 anos, anos de miséria.

A história do montanhismo no século XX é marcada por muitas grandes e populares polêmicas envolvendo montanhistas, jornalistas, escritores e historiadores de tempos em tempos. Uma das mais famosas foi a viagem italiana no K2 em 1954, seguida por aquele jovem Walter Bonatti, que mais tarde se tornou amigo e mentor de Messner, foi acusado de agir de forma irresponsável por ambição pessoal por alpinistas “institucionais” e arriscar falhar na escalada. Demorou décadas para Bonatti ver sua versão reconhecida: aconteceu o contrário, e os camaradas de escalada mais famosos e respeitados, Achilles Cambagnoni e Lino Lacetelli, arriscaram sua vida e a vida de Hansa Amir Mahdi.

Em suma, alpinistas famosos envolvidos em tragédias nas montanhas têm sido frequentemente acusados ​​de mentir sobre o que aconteceu e culpar ou ser responsável pela morte de seus companheiros ou pelo fracasso de suas viagens. A história dos Srs. Em Nanga Parbat pode ser a história mais famosa e contada deste gênero.

Em 1970, Reinhold Messner, 26 anos, e já conhecido por algumas das melhores escaladas dos Alpes, distinguiu-se pela sua abordagem “limpa” ao montanhismo, defendendo a escalada livre, mas apenas ajudando com equipamentos para proteger as paredes. No lugar de algo “artificial”, ou seja, escamas e hormônios ajudam a melhorar. Então ele seguiu a mesma filosofia e decidiu tentar a sorte nos oito mil no Himalaia, que neste caso foi dado para abandonar a maioria dos carregadores e usar cilindros de oxigênio.

No entanto, sua natureza brilhante e forte, suas crenças e a velocidade de sua ascensão o tornaram repugnante em alguns círculos de montanhismo em sua carreira e como herói de intensas rivalidades e animosidades, especialmente na Alemanha.

Nanga Parbat tem 8.126 metros de altura, localizado inteiramente no Paquistão, tecnicamente não no Himalaia ou Karakoram. Já havia subido duas vezes, a primeira vez que Herman Bull havia subido em 1953, mas ninguém havia escalado a grande face de rublo na face sudeste. Messner foi convidado a se juntar a seu irmão Gunder em uma viagem liderada pelo alemão Carl Maria Hurrichofer, que já havia administrado a Primeira Ascensão de Buhlin. Esta é uma tarefa grande e cara que envolve a instalação de várias cordas fixas para facilitar a escalada de certas trilhas.

Em 26 de junho, a expedição chegou ao último acampamento, mas como o tempo piorou, Messner propôs fazer um esforço solo como o albinista mais forte da expedição, enquanto seu irmão e albinista Heart Bour teria colocado uma forca em uma corda. Corrigido para tornar o pouso conveniente. Messner partiu no dia seguinte, mas algumas horas depois seu irmão decidiu se juntar a ele e ele voltou para Pauer porque não estava se sentindo bem.

Esta não era uma boa situação: os dois irmãos não tinham oxigênio extra, comida ou barraca, e quando já era tarde demais para retornar ao acampamento, eles chegaram ao topo do Nanga Parbat à tarde. Quando Kundar não estava se sentindo bem, eles de repente montaram um biowac com pressa. Na manhã seguinte, os Srs. viram a Segunda Confederação da expedição subindo, mas tiveram problemas de comunicação e avaliaram que não era possível abordá-los para se recuperar. Então eles decidiram descer do lado oposto, o Glaciar Daimir. É menos íngreme, mas mais perigoso para avalanches: em suma, é um empreendimento perigoso e muito perigoso, e teria representado mais um final histórico, passando oito mil pessoas de um lado para o outro.

À noite, os dois irmãos sobreviveram novamente.

Messner então disse que procurar seu irmão por várias horas foi em vão. Ele retomou a descida e foi salvo por alguns moradores que o derrubaram: alguns dias depois, quando estava prestes a voltar para casa depois de entregar os dois mortos, encontrou o resto do grupo. Messner sobreviveu de surpresa: ele desmaiou depois de passar três noites ao ar livre na montanha, com a maioria dos dedos dos pés congelados e algumas das pernas parcialmente amputadas. No entanto, encerrou sua maravilhosa carreira como alpinista.

Mas as piores consequências da viagem em que perdeu o irmão não foram físicas.

Hirlikofer foi criticado por não procurar os Messiners na geleira Daimir e se defendeu acusando Reinhold de abandonar seu irmão Gundar enquanto escalava Nanga Parbat por sua teimosia e ambição. As alegações foram amplamente divulgadas na imprensa, que na época noticiou com interesse e ênfase a exploração de alpinistas europeus nos Alpes e no Himalaia.

Durante décadas, Messner pagou à população local para procurar o corpo de seu irmão, e foi lá várias vezes pessoalmente, convencido de que sua versão seria encontrada onde seria confirmada: ele e seu irmão foram quase até o fundo do iceberg. Mas no momento em que avançou sozinho para verificar o caminho a seguir, ele afundou na avalanche e viu os sinais dela. Sentindo sua falta dia e noite.

Afinal, no início dos anos 2000, quando alguns livros e entrevistas e apresentações públicas foram publicados, a polêmica ressurgiu e as acusações entre Messner e os camaradas daquela viagem tornaram-se particularmente populares.

Os alpinistas Hans Sailor e Max von Gienlin escreveram livros nos quais o acusavam de abandonar seu irmão antes de chegar ao cume do Nanga Parbat ou, alternativamente, de iniciar a descida e terminar a jornada sozinho para se orgulhar. Os antigos diários pessoais de Von Kienlin vazaram, o que Messner disse ser falso, de acordo com seus companheiros de viagem alguns dias antes do acidente, o que fez com que Messner fizesse um grande compromisso de cruzar. Bourgeois juntou suas acusações, e as reconstruções do que aconteceu naquelas horas caóticas e rebeldes foram entrelaçadas. Messner sempre negou essas reconstruções, dizendo que nem sequer tinha um mapa, e por outro lado gritou por horas com os outros dois companheiros que subiam atrás dele antes de descer, tentando chamar a atenção deles.

Toda a conexão das alegações tornou-se muito opaca e controversa por eventos pessoais entre as pessoas envolvidas: após a viagem, Messner realmente se casou com a então esposa de Van Cainlin, Uchi Dimitar, com quem se casou alguns anos depois. As competições domésticas do trekking alemão e do Austin ajudaram a mobilizar ainda mais a polêmica.

Messner foi o alpinista mais famoso da história, e sempre foi considerado por muitos como o arrogante e o melhor: segundo Ideias diferentes Muitos queriam destruir sua imagem pública. Messner processou Sailor e Van Gianlin, que ele acreditava terem sido caluniados por seus livros, e ganhou ao retirá-los ou editá-los.

Finalmente, em 2005, o corpo de Gunther foi encontrado a uma altitude de 4.300 metros acima do nível do mar, na base do muro e sem pé. Solicitado por Messner. . No entanto, ele argumentou que o corpo pode ter sido arrastado milhares de metros pelo gelo, e as controvérsias e acusações continuaram entre os membros da expedição, mas desde então, a versão de Messner tem sido amplamente aclamada por especialistas e pelo mundo do montanhismo. .