Milan, ex-técnico aconselha: “Nem 100 milhões”

O ex-técnico de Leo, Rosoneri, levanta o número 17 e explica qual é o seu verdadeiro valor de mercado.

Nenhuma dúvida sobre isso Rafael Leão Um dos principais protagonistas do sucesso Scudetto Milão Ultima temporada. Os números e o desempenho falam por si. Ele foi fundamental para o sucesso da equipe.

O português amadureceu muito desde os dois primeiros anos com a camisa rosoneri. Ele mudou no nível da cabeça para poder ser mais afiado durante as partidas. Como ainda é jovem, pode crescer muito e se tornar um jogador internacional melhor.

A resolução foi dada Pavlo Maldini E Frederico Masara No verão passado, quando chegaram algumas ofertas, eles claramente se opuseram à venda. Confiaram no ex-Lille, e agora o “problema” conseguiu renovar seu contrato, que expira em junho de 2024. Sem a extensão, as vendas serão quase obrigatórias nesta sessão do mercado de câmbio de verão.

Rafael Leo, ex-técnico Louis Martins fala

Gazeta Dello Sport Ele perguntou Luís MartinsQuem treinou Leo durante dois anos nas camadas jovens do Sporting Lisboa e o elogiou: “Aos 16 anos ele já estava deixando todo mundo louco. Ele sempre me lembrava Henry. Ele pegou a bola e pulou no homem, mas ele estava jogando sozinho e eu disse para ele falar com seus companheiros. Bioli fez dele um homem de equipe e agora ele se sente um adulto. A cabeça mudou, ele é um líder em tecnologia“.

Martinho não tem dúvidas Milão Bloquear jogador: “Absolutamente certo. Eu não vou vender por mais de 100 milhões, Agora mesmo. Esta é a tradição do AC Milan e da seleção portuguesa“.

O ex-técnico de Leo acredita que o clube do AC Milan deve fazer todo o possível para impedir Rafa em seu atual contrato. 150 milhões de euros. Parece que nenhuma empresa europeia está disposta a pagar esse valor no momento, mas algumas ofertas importantes virão nas próximas semanas. Maldini e Mazara esperam renová-lo e protegê-lo com um novo acordo até junho de 2026.