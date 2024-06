Uma marcha pró-Palestina em Turim bloqueia a estação Porta Nuova por uma hora. Um incêndio em Corso Vittorio destruiu um banco e um posto de gasolina

DesligadoAlberto Chiulini, Massimo Massenzio

Ao final da manifestação, a ocupação ferroviária durou uma hora, paralisando o trânsito por muito tempo. A marcha então bloqueou a avenida em frente à primeira estação da cidade com bandeiras israelenses.

Estação Porta Nueva Paralisado por duas horasO tráfego de trens parou. Os trens estavam 80 minutos atrasados Outras vinte partidas foram canceladas. Mas vitrines, estradas bloqueadas e uma bandeira israelense foram queimadas durante um incêndio avançado no Corso Vittorio Emanuele. A história de “problemas comuns” de um sábado. No centro de Turim Começa às 15h em frente à escadaria do Palazzo Nuovo, onde estudantes que ocupam edifícios universitários e ativistas de Turim por Gaza se reúnem durante 4 semanas.

Uma marcha pró-Palestina está prestes a decolar, e nos corredores da universidade está o porta-voz e influência da Mesquita Taiba, Brahim Baya, o protagonista do “sermão anti-sionista”. “Participo como militante e estou aqui como muitas pessoas de diferentes culturas para condenar os massacres que ainda acontecem. Tenho sido usado para atacar estudantes e para campanhas eleitorais de direita. Exceto o PapaEm 8 meses ninguém da Igreja Católica comentou o que está acontecendo na Palestina.











































































































READ Roma se prepara para uma largada em sprint. Mickey: "Mou vê apenas três pontos"

Após a partida da procissão, Paya desaparece e se mantém distante dos tumultos. Mais de 400 marcham em direção à Porta Palazzo Atrás de bombas de fumaça de todas as cores e da bandeira “Intifada em todos os lugares”. Então o grupo de rapazes A ação é realizada cobrindo o rosto coberto com tinta vermelha Na entrada do ramal Intesa Sanpaolo via San Francesco d’Assisi. Luzes vermelhas obscurecem as câmeras enquanto um palestrante explica ao microfone: “A questão dos contratos com a universidade depende deste banco”. Latas de spray também atingiram o distribuidor de AnnieMas o verdadeiro propósito é diferente.

De acordo com os planos A procissão deve chegar ao Forte Valentino, mas cerca de duzentas crianças via Nissa escolheram um desvio, atravessaram um portão lateral na estação Porta Nuova e invadiram os trilhos. 18h10, O leito da estrada é ocupado em poucos minutos e a manifestação se desloca entre as plataformas. As palavras “Palestina Livre” e “Gaza Livre” aparecem nas laterais dos comboios, enquanto chega um caminhão pesado carregado de latas de tinta. O transporte ferroviário para e os passageiros descem para entender o que está acontecendo: “Voltei a Turim para votar – diz Geórgia – Tive que voltar para Roma, mas agora tudo está paralisado». Alguém insulta os manifestantes e, em vez disso, Sabrina os defende e tenta explicar seus motivos às duas mulheres furiosas. Hernán, da Argentina, abre os braços: “Quando eu estava em casa, isso acontecia todos os dias.

Entre música, cerveja e cantos, os estudantes ficam nos trilhos até as 19h, mas o serviço de trem é retomado uma hora depois. Os coros recomeçam no exterior da estação e uma fogueira é acesa junto a um monte de lenha no encontro com a Via Nisa. Queime a bandeira de Israel. “Estamos ocupando universidades há quatro semanas para exigir um boicote acadêmico contra universidades israelenses e empresas fabricantes de armas – ataques estudantis –. Sentimos a responsabilidade de não sermos cúmplices do genocídio. READ Crise na Ucrânia, câmara dos EUA aprova US$ 40 bilhões em nova ajuda. Dragões de Python: unidos por um cessar-fogo

Procissão, em fileiras menores, O caminho de volta ao Palazzo Nuovo, ao longe, veículos blindados da polícia bloqueiam todo o acesso às praças do tribunal. Acabou: os estudantes declaram que a ocupação vai continuar e Dikos, Ao final da manifestação, ele identificou 45 pessoas, muitos dos quais podem ser encontrados em Askatazuna. Uma reclamação será apresentada contra eles em caso de interrupção do serviço público.



Acesse todas as notícias de Torino





No instagram Também estamos no Instagram, siga-nos: https://www.instagram.com/corriere.torino/?hl=it

Boletim informativo Courier Torino Se você quiser se manter atualizado com as novidades de Torino e Piemonte, assine gratuitamente a newsletter do Corriere Torino. Entregue diretamente na sua caixa de entrada todas as manhãs às 7h. suficiente Clique aqui