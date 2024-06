Assassinato em Pipiano (Reggio Emilia), morto a facadas após uma discussão. Existe o risco de linchamento pelo agressor

Pipiano (Reggio Emilia), 8 de junho de 2024 – tristeza Num edifício no número 6 da via Corradini, no centro de Pipiano. Ontem à noite, por volta das 11 horas, Uma pessoa foi morta Após uma polêmica Por razões triviais.

O condomínio está localizado a poucos metros da Câmara Municipal de Val d’Enza e próximo da praça principal. Assassinado Um homem de 61 anos de ascendência albanesaUm vizinho do agressor que foi ver sua nora, A. Reggio Emilia, 41 anos, residente em Pipiano.

De acordo com a reconstrução inicial, os dois discutiram lutar Por causa da atitude desdenhosa dos italianos para com os albaneses.

A cena do assassinato em Pipiano (foto de Artioli)

A Uma reunião de parentes E amigos da vítima se reuniram imediatamente após o incidente. O Carabineiros, Como as pessoas ali reunidas tentaram contatá-lo e matá-lo, com dificuldade e depois de muita tensão, ele conseguiu formar um cordão e levar embora o suposto assassino.

Dizia-se que era um assassino capturado O que os investigadores consideram ser a arma do crime, ou seja, um faca de cozinha O homem teria se recuperado do apartamento onde mora com a mãe e depois foi para a casa dos vizinhos albaneses.

Assassinato em Pipiano: multidão se reúne no local do crime (Artioli Photo)

41 anos, que precedentes Depois de ser entrevistado pelo subprocurador de plantão do Ministério Público de Reggio Emilia que foi ao local por uma série de furtos nos supermercados Bibiano, Ele foi preso Acusado de homicídio voluntário agravado e levado para a prisão.

Os Carabinieri da estação Bibbiano intervieram no local, juntamente com colegas da unidade operacional da empresa Reggio Emilia e da unidade de investigação do Comando Provincial de Reggio Emilia, da estação Montecchio Emilia e da rádio móvel. Advogado Calogero Gaetano Paz.