África para descobrir em português – Savonanews.it

Moçambique Foi uma terra que tive a sorte de visitar recentemente com meu companheiro de viagem de longa data Jorge. A ideia nasceu durante um jantar em agosto à beira-mar”,“Jack âmbar” E com uma vista deslumbrante “Porto Maurício” Em Impéria. O mês de novembro Foi decidido que partiríamos para uma escapadela quente em meados do outono; À medida que os dias ficam mais curtos, a temperatura cai e começa a chover.

Nice > Adis Abeba > Nampula Ethiopian Airlines e finalmente após cerca de 10 horas “África”, Excelente! Ao chegarmos, percebemos imediatamente que estávamos num país muito pobre, com grandes disparidades sociais e económicas; As ruas são apenas asfaltadas no centro, a pobreza faz-se sentir nas esquinas mas não faltam carros de luxo e centros comerciais. Uma sensação de nação em desenvolvimento, mas não para toda a população, ainda é o sexto país mais pobre do mundo. Procuramos um sim para o telefone e à noite chegamos a um hotel no centro para termos internet sempre. Nambula É uma cidade cheia de “lojas” que vendem de tudo e as ruas são ocupadas por vendedores ambulantes improvisados; Eles oferecem de tudo, desde sapatos a carrinhos de mão, cigarros avulsos e frutas frescas. Depois de uma noite em um bar americano com karaokê chinês, Para continuarmos no tópico das probabilidades, vamos planejar nosso movimento em direção ao nosso verdadeiro objetivo. Transferência de ônibus pela manhã para a praia”“Ilha de Moçambique”, Capital antiga; Depois de cerca de 6 horas chegamos Lumbo, uma pequena aldeia com um mercado de peixe muito característico e muita polícia. Desde 1960, uma ponte de substituição de faixa única liga a ilha ao continente; Uma notável obra de engenharia, pela sua construção quase à superfície da água, uma experiência específica e inesperada.

Aqui estamos “Já é tarde”, Como ele diria Quasímodo, O sol se põe aqui às 17h e as cores vivas do lugar desaparecem no crepúsculo. Uma ilha portuguesa no coração de África, onde a língua e os edifícios de estilo colonial o levam de volta na história, aos tempos das colónias. O Beira Mar, um amplo alojamento no segundo andar de um edifício histórico, está pronto para nos receber com o essencial e vista mar. Selma, A proprietária é uma portuguesa na casa dos sessenta anos Angola Durante a maior parte de sua vida, antes de se mudar para cá, ela ficou fascinada pela magia do lugar. Um lugar mágico? Sim, exatamente. As ruas de paralelepípedos, as fachadas pálidas, o abandono dos carros e a falta de modernidade tornam a caminhada uma experiência emocionante; Vasco Ele cantou “Viver um conto de fadas (…) O que eu não daria para viver numa ilha.

Acordar às 7 para tomar café da manhã com frutas e primeira aventura, Passeio de bicicleta com guia local. Um histórico forte português murado, um antigo hospital agora abandonado e uma grande mesquita com centenas de fiéis são algumas das maravilhas que tive a sorte de visitar pessoalmente. É uma terra inexplorada para o turismo e, acima de tudo, é um lugar “Europeu” Quase sempre relacionado ao trabalho ONG ou em corporações multinacionais. No dia seguinte descobrimos os cariocas visitando o bairro do extremo sul. A maioria dos moçambicanos vive amontoada em pequenas casas em ruínas abaixo do nível da estrada principal; Alguns deles não têm janelas, mas possuem antenas parabólicas e televisões, muitos deles com telhados de palha e banheiros rústicos. O clima tropical e quente permite viver quase todo o ano, felizmente, principalmente ao ar livre e sem conforto; Durante alguns meses, a estação das chuvas produz inundações, embora estas encontrem escoamento em canais de drenagem especiais que datam do século XVIII. Entramos numa casa e tomamos um café, muito gostoso, e somos recebidos com carinho e admiração; As crianças em casa brincam no chão e a mãe está ocupada com as tarefas domésticas. O pai de família está ocupado consertando um pneu de moto e nos conta que o antigo túnel utilizado para o trajeto fica bem ao lado. de escravos Da cidade ao litoral, quando os portugueses enviavam secretamente homens como moeda de troca.

Fiquei maravilhado com a bondade daquelas pessoas, tão pobres, mas tão longe de qualquer perigo; Nos seus olhos podemos ler o passado de sofrimento e o presente de incerteza, mas é o sorriso que caracteriza a atitude. A ilha está historicamente dividida em duas partes e “Vencedores” Foi separada por um muro real para evitar o contacto entre os nativos e as famílias abastadas portuguesas.

Embora os tempos tenham mudado a parte norte, anunciou recentemente Património da UNESCO, Frequente “pessoas locais” Apenas por motivos de trabalho. Curta caminhada no mar com cerveja “2 milhões” Pôr do sol gelado e de cartão postal.

Depois de alguns dias, decidimos tentar a experiência Dow, Um pequeno veleiro comum na África Oriental; Na verdade é uma árvore com tronco de palmeira e muita corda para flutuar. Um passeio de barco muito emocionante pela costa do continente com meu companheiro de viagem Jorge, o marinheiro experiente, chefiado em algumas divisões; O mar é calmo e a água é turquesa, as praias de areia branca circundantes são ricas em corais. A partir desse momento somos um Três por que Nos conhecemos durante a excursão enviado, Um ator brasileiro residente Moçambique. Nascido nos anos cinquenta Leite sagrado E já criança como herói no mundo do entretenimento, na sua vida Brasil Substitui programas de televisão por programas de teatro. Hoje ele está trabalhando na Televisão Nacional Maputo, a capital do país; Muito simpático, muito culto, sempre vegetariano e apaixonado por cerveja. Os encontros humanos são uma verdadeira riqueza Pelo menos é assim para nós no país que você está visitando porque torna a sua viagem especial e única!

Os dias passam rapidamente. Com suas praias magníficas e uma gastronomia extremamente deliciosa, a ilha encanta os olhos e surpreende o paladar, até o espedito. Este é o caso Mãe Um tradicional prato popular à base de folhas de tapioca cozidas no leite de coco e servidas com arroz masala, uma delícia! Durante a caminhada matinal, a paisagem fica mais sugestiva quando a alternância das marés proporciona um cenário repleto de conchas. O entusiasmo do Espedido é contagiante E sua empatia é imensa. Apresse-se, Nethu Evening Beach Party Grupo de Médicos Espanhóis que trabalha em Nampula e está na ilha durante o fim de semana. Jovens licenciados especializados em doenças infecciosas, aqui em Moçambique uma verdadeira praga para as pessoas e um grande campo de testes para a investigação científica. Dança em grupo, espontânea, linguagem mista “Hispano-Português” Trilha sonora e muitas risadas com desconhecidos longe de casa.

Moçambique é uma terra fora dos roteiros turísticos mais conhecidos Recursos naturais não poluídos, belas praias e uma humanidade desarmada. Um país com uma história complicada e bélica, mas que sabe dar credibilidade, principalmente a nós, europeus”Vida de primeira classe. Chegue lá antes que ele se transforme em um enorme parque de férias.

EM & fora

Traga com você

Medicamentos essenciais

Proteção Solar +50

bom humor

Deixe em casa

Uma paixão por espíritos

Sua assinatura Netflix

suéter

Avaliação: 4 Mochilas

