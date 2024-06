Aumentos de preços afetam feriados italianos: números estimados

Também este ano, os aumentos de preços estão a atingir as férias de verão italianas, com aumentos nas taxas que afetam todos os aspectos das férias, desde voos a ferries, incluindo alojamento, restaurantes e serviços de praia. Os dados são da Assoutenti e do Centro de Formação e Pesquisa do Consumidor (Crc), que criaram um inquérito conjunto comparando os preços praticados este ano no setor do turismo registados em 2023. Este ano o aumento dos preços das viagens de férias é da ordem dos 15-20%. Uma família com dois filhos que decide passar uma semana de férias num balneário da nossa zona gasta o dinheiro hoje reservando um alojamento de três estrelas ou equivalente (excluindo refeições) para 15 de agosto (10 a 17 de agosto, 10 a 17 de agosto). 7 noites), de um mínimo de 872 euros em Bibione a um máximo de 3.500 euros em Porto Cervo – analisam Assoutenti e Crc – são necessários quase 2.600 euros na Baja Sardenha, cerca de 2.200 euros em Amalfi, 2.000 euros em Marina. Pietrasanta. Os mais baratos são Rapallo (909 euros) e Grado (967 euros).

Se compararmos as tarifas do mês de agosto disponíveis hoje nos sites especializados em hotéis com os resultados propostos pelos mesmos sites em junho de 2023 (sempre referentes ao mês de agosto), os resorts aumentam em média +19,6%, considerando apenas o melhor oferta entre os 37 locais de menor custo à beira-mar. A Sardenha apresenta o maior aumento percentual anual em termos destes critérios, seguida por Senigallia, Milano Marittima e Anzio. Outra coisa dolorosa está ligada aos transportes: uma família com dois filhos, que decidiu viajar de ferry com carro (9 de agosto, regresso a 17 de agosto) gasta 1.274 euros no trajeto Génova-Porto comprando hoje um bilhete de ida e volta. Torres (+1,8% em 2023), 1.094 euros (+6,2%) para Livorno-Olpia, 669 euros (+7,2%) para Napoli-Palermo, 823 euros (+10,2%) para viajar de Civitavecchia a Porto Torres. As tarifas da ligação Civitavecchia-Olbia diminuíram -7,4%. Com base no levantamento Assoutenti-Crc, em relação a 2023, o aumento médio de embarcações no período considerado é de +6,3%.

Como todos os verões, o fenómeno das tarifas aéreas elevadas é inevitável, abrangendo rotas nacionais e internacionais. Para um voo de ida e volta para uma família com dois filhos (saída dia 10 de agosto, regresso dia 17 de agosto), gasta-se hoje um mínimo de 972 euros na rota Milão-Principi, um aumento de +15% face ao mesmo voo adquirido em Junho. 2023; Custa 924 euros voar de Roma a Olbia (+15,5% em 2023), 770 euros (+5,6%) de Milão a Cagliari e mais 19,7% se viajar de Roma a Cagliari (preço mínimo 686 euros). No entanto, excluindo voos com 2 ou mais escalas e considerando tarifas aéreas por passageiro, é necessário um mínimo de 1.932 euros para voar de Roma às Maldivas (novamente de 10 a 17 de agosto), +44,2% face ao ano passado; Roma para Phuket 1.890 euros (+21,6%), Roma para Zanzibar 1.842 euros (+8,5%). Em vez disso, 477 euros são suficientes para voar de Milão a Creta (+6,7%), mas é necessário ter em conta o aumento de +67% para o voo Milão-Bodrum e de +63% para o voo Roma-Sharm El Sheikh . +29% Roma-Tenerife e +24,6% Milão-Maurício. Para as 18 rotas examinadas pelo estudo Assoutenti-Crc, o aumento médio anual da tarifa foi de +19,9%. De 2020 até hoje, as empresas de praia aumentaram continuamente as taxas dos serviços de aluguel de guarda-sóis, espreguiçadeiras, espreguiçadeiras, cabines e passes de temporada.