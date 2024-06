Morten Hjulmand ficou entre os 11 primeiros da Liga portuguesa

Morton Hulmond Ele saiu no verão passado, mas deixou uma lembrança tão viva no Salento que ainda parece fazer parte da equipe de Les.

Carinho incomensurável

Confira as redes sociais de Salando para ter uma ideia do imenso carinho que as pessoas têm por ele. Muitas das mensagens terminavam com corações amarelos e vermelhos, comemorando dois anos e meio maravilhosos, e Dane suou por aquela camisa como poucos.

Separação útil para ambos

Então, no verão passado, veio um adeus doloroso, mas necessário. O Lecce arrecadou 21 milhões de euros – 18 imediatos e 3 ligados aos bónus que o Sporting deveria ter recebido esta temporada, tudo graças a uma grande temporada verde e branca – dando a Morten a oportunidade de competir com um futebol diferente, uma luta. Ganhar o campeonato, conquistado graças a uma jornada realmente incrível, e chegar o mais longe possível na Liga Europa.

Recorde-se que o Sporting Lisboa foi eliminado pela Atalanta que venceu o jogo depois de alguns jogos muito equilibrados onde a seleção de Portugal mostrou todas as suas qualidades.

Nos 11 primeiros lugares

No entanto, a notícia de hoje é sobre o top 11 da Liga portuguesa, onde Hjulmand entrou em cena depois de uma excelente temporada com 30 jogos, 2 gols, 3 assistências e 12 cartões amarelos. Seu valor de mercado pelo menos dobrou e muitos times, principalmente os da Premier League, já perguntaram por ele.

Morton ainda precisa crescer, mas agora parece maduro o suficiente para jogar em qualquer liga.

O Europeu com a Dinamarca poderá representar mais um importante impulso na sua carreira, embora a equipa escandinava tenha muitos jogadores interessantes nessa função e ganhar espaço no meio-campo não será uma tarefa fácil.

Corvino o encontrou em um time que terminou em último lugar no campeonato austríaco. O talento cresce literalmente em todos os lugares, basta saber procurá-lo. E Morten Hjulmand é a prova mais convincente disso.