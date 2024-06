Opções para o Campeonato Europeu de 2024: As façanhas de Wannachi, Ilaria Salis e Antonio Decarro. Cecília Strada passa

DesligadoCláudio Del Frate

Preferências únicas nas eleições europeias em Itália

Os votos dos italianos para as eleições são agora considerados confirmados europeu (O FdI está perto de 29% e o Pd está acima de 24), joga-se agora o jogo sobre quem será formado pelas preferências dos indivíduos e pela patrulha de 76 deputados que a Itália enviará. Estrasburgo.

Na coalizão de centro-direita Força Itália Liderando a liga com 9,7 por cento contra 9,1 por cento Carocio. O resultado foi decepcionante Operação 5 estrelas Isto fica abaixo da percentagem de dois dígitos (9,9 por cento). Bastante sucesso Aliança Verde e Esquerda Obrigado pela sua nomeação Ilaria Challis Isso é mais de 6,6 por cento. No entanto, os reformadores no centro são de ambas as “Nações Unidas da Europa”. Renzi e Bonino“Nós, Europeus”, estamos presos na lista, com 3,7 por cento Calendário São 3,3 por cento.











































































































Resultados das eleições europeias em directo

Geórgia MeloneyComo era fácil prever, o consenso pessoal detinha o recorde absoluto: estava prestes a ultrapassar os dois milhões e meio de votos (no círculo eleitoral do Noroeste recebeu 582.565 votos, 379.253 somente na Lombardia), está se alinhando como líder em todos os cinco círculos eleitorais. No entanto, o Primeiro-Ministro cederá o seu lugar a outros membros da lista, que, apesar dos excelentes desempenhos individuais, não se aproximam do registo de consenso pessoal que estabeleceu. Sílvio Berlusconi Em 1999: Três milhões de votos. A “Geórgia” canibaliza efectivamente os outros membros das listas da FdI que estão mais distantes em termos de votos individuais. “Esta é uma mensagem pessoal dos italianos que me enche de orgulho e responsabilidade. No que me diz respeito, quando as eleições correm bem, as comemorações duram 5 minutos. READ McKennie, recessão Witzel no mercado. E o caso CR7 está aberto: Juve, os últimos dias do incêndio

O resultado é muito esperado dentro da liga, mas não só Roberto Vannacci: No círculo eleitoral do Noroeste, com um recorde de mais de meio milhão de votos, o General lidera todos.

No Partido Democrata, a testagem se destaca —mas de forma negativa Marco Tarquínio: Ex-diretor o futuro, que assumiu uma posição ostensivamente pacífica, mas que tem sido altamente crítico dos direitos dos casais do mesmo sexo, provavelmente permanecerá não eleito. No círculo eleitoral central de Itália, Tarquinio não teve mais de 27.000 votos e foi superado por seis companheiros de partido. Em vez disso, os eleitores democratas recompensaram o outro candidato “de fora”. Cecília Strata: No noroeste, a filha do fundador do Emergency obteve 235.000 votos, ultrapassando claramente a segunda vinda, a presidente cessante de Bérgamo. Giorgio Cory.

Jornalista Lúcia Anunciata Em vez disso, foi eleito para o Parlamento Europeu na lista do Partido Democrata. É o que diz Utrent em postagem em sua conta X, segundo cálculos, o prefeito da cidade de Florença também será eleito. Dário Nardella.

Por outro lado, novamente no Partido Democrata, a exploração Prefeito de Barrie Antonio Décaro, no centro de uma polémica com implicações judiciais durante a campanha eleitoral. O revés não afetou a popularidade do candidato, que, segundo os eleitores, obteve 482.900 votos no círculo eleitoral do sul da Itália. Decaro arrasta toda a festa Um resultado surpreendente: a Puglia tornou-se a segunda fortaleza “vermelha” depois da Emília Romagna e antes da Toscana. O prefeito de Barry está obtendo o dobro de votos que o outro grande nome da lista, Lucia Annunziata, e quatro vezes mais que Pina Picierno.

Ellie Schlein, o candidato do centro e ilhas não obtém mais de 200 mil votos; Ele trabalha melhor que a secretária Stefano Bonacini “Sua” Emilia traz para casa 380 mil curtidas. READ Um século de José Saramago "escritor universal, intelectual de abril, combatente comunista"

Mais um nome que animou a campanha eleitoral Ilaria Challis. Ativista em prisão domiciliar em Budapeste contribuiu sem dúvida para o sucesso da lista da Esquerda Verde: se ainda faltam os dados sobre algumas centenas de secções, o activista ultrapassou 164 mil Concorre Avs, Noroeste, dois círculos eleitorais de que é presidente, e Ilhas.

Recordista em preferências no Forza Italia Antonio Tajani: Secretário do Partido e Vice-Primeiro Ministro arrecadam aprox. 390.000 votos. Tajani é o candidato em todos os círculos eleitorais, exceto nas ilhas. No Sul obteve o melhor resultado com mais de 140 mil curtidas. Na Sicília e na Sardenha, as eleições recompensaram o conselheiro siciliano Eddy Tamajo, que superou a líder Caterina Chinnisi. Não brilhou no noroeste Letícia Moratti (mas terceiro com 36.000 votos) O endosso de última hora de Umberto Bossi favorece o ex-membro da Liga do Norte Marco Regusoni Não teve resultados espetaculares: 6.700 votos, muito pouco.

No entanto, uma decisão pessoal Matteo Renzi: O ex-primeiro-ministro atraiu 150.000 curtidas para seu nome, mas está abaixo do limite de 4% na lista dos Estados Unidos da Europa.

Apenas o nome do ex-chefe do INPS surge no M5S Pasquale Tridigo, Tem capacidade para combinar 115 mil opções no bloco sul.

O candidato da Accion, Alessandro Tomasi, saiu: o fundador de Will recebeu 1.030 votos. O empresário fundou o Nos, um partido mediático em setembro passado, com sede no noroeste de Itália..

