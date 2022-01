Depois da Guernale, não houve mudança de governo, e Drake nunca foi forte: por enquanto o primeiro-ministro pode ignorar as vozes dos partidos.

Confirmação Sérgio Matterella Em Guernsey para um novo plano de sete anos Mário Tracy A trajetória do ano passado é completamente diferente da atual. A cena que emerge do pano de fundo nos jornais seis dias após a tempestade do referendo de guerrilha é que a liderança do governo não está mais firmemente nas mãos do ex-governador do BCE. De fato, há quem chegue a escrever que o real começa agora governo Drake, Como escreve Republica, prenuncia doze meses de tomada de decisão e pragmatismo para frente e para trás. Então adeus aos compromissos para baixo com as partes, Uma semana depois de votar no Quirinal, ele se desintegrará se não for dividido Entre eles e dentro deles.

No ano que vem, Sarkar deu um lançamento antecipado de como seria o filme Giancarlo GiorgiettiQue começou com a ameaça de renunciar ao cargo de Ministro do Desenvolvimento, e depois reformulou o presencial Matteo Salvini Em um pedido de confronto com o primeiro-ministro para uma mudança: “No código de conduta entre os aliados da maioria”. Jorgetti cita casualmente: “As ações e problemas que nos esperam no próximo ano são sérios e sérios.” Não houve oposição à exigência de uma reunião entre os líderes da Liga e o primeiro-ministro. O chefe de governo também sabe que a permanência Mattarella Um chapéu de segurança é válido para ele em Guernail, na verdade a grande maioria ninguém pode tirá-lo.

É com essas suposições que Drake estará pronto para abrir a “Fase 2” da ação do governo e retirar diretamente das reformas contínuas que os partidos até agora mantiveram na geladeira. Após meses de oposição ao trabalho com licitações da Forza Itália, Lega e Pd, temas quentes como concessões estatais estão de volta à agenda. Isso prejudica a liberalização das licenças dos vendedores ambulantes, contra a qual a maioria da Liga do Norte sempre se opôs. Sem ignorar a reforma agrária repetidamente adiada também neste governo, não deveria haver mais sanções. Por último, mas não menos importante, a reforma da previdência e o ajuste do sistema com base na renda do cidadão: o primeiro-ministro não está mais pronto para estagnar para evitar as questões mais favoritas e as lágrimas da Lega e dos M5s.

Haverá ameaças de veto e recursos de restituição das partes, como já está acontecendo nestas horas. Mas ninguém estaria disposto a ir até o fim, não com a firme expectativa de que os títulos governamentais de despedida de Tracy do Palazzo Ciki trariam uma tempestade nos mercados a qualquer momento. Deixe alguns pedaços nos bilhões de NRPs, sem esquecer a ameaça que vazou de Bruxelas há alguns dias. Todos os desastres que alguém tem que prestar contas aos eleitores nas próximas políticas, é claro que o atual primeiro-ministro não estará lá.

