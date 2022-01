Em Lisboa não é segunda-feira, 9 histórias de autor para conhecer a cidade

Conhecer uma cidade através das palavras de quem a descobriu, viveu e adorou. Em Lisboa não é segunda-feira (Tuga Edizioni, pp. 184, 15 euros) é um Fio Motiva-nos com as nossas mentes para o capital sério daEuropao engajamento ocidental se desvanece e se amplia, antes Rio TejoEntãoOceano Atlântico, Eles nos lembram das limitações do homem sobre a natureza.

Este volume reúne nove histórias de nove escritores diferentes, bem como nove dias de Lisboa contados, que representam capítulos do livro. As páginas do livro passam ordenadamente pelos subúrbios, ruas e becos de uma cidade. O ato deliberado de amor nunca deixa de atrair e surpreender a realidade real, real, fascinante e misteriosa.

Esta leitura oferece uma coleção de histórias e personagens ao longo da semana, Semana Portuguesa. Realmente mais. Uma história por dia, de Domingo UMA sábadoAtravessa segunda-feiraதி terça-feira Além disso, dois dias importantes e especiais: 13 de junho e 25 de abril. Em suma, esta é a coleção Em Lisboa não é segunda-feira. Sem mencionar surpreender ou adicionar qualquer coisa que ainda não tenha sido amplamente escrita no passado. Mas com um objetivo: fazer o leitor perder de vista o contexto urbano por um momento. Por que, gostemos ou não, Lisboa não pode ser explicada. Só Lisboa pode dizer.

Os títulos das histórias e seus autores.

Domingo – O amor é o fim do cerco (Alessio Romano); segunda-feira – Até segunda. Anúncio principal (Paola Minussi); terça-feira – Um desejo singular (Michela Gracioci); quarta-feira – Lâmpada em Lisboa (Jacobo Spaciani); quinta-feira – Quintas-feiras da minha vida (Marcelo Sacco); Sexta-feira – Belém (Luca Voglio); sábado – acho que seria legal (Valentina Stella); 13 de junho – Casamenteiro de Santo Antonio (Marca pimenta); 25 de abril – Sequência revolucionária (Francisco Silva).

Encontro com um professor.

Conhecemos Michela Gracio, a autora da história Um desejo singular. Quinze páginas em que o protagonista revela as páginas mais fascinantes do Cemitério dos Prazeres em Lisboa. Um dia caracterizado por três encontros marcantes, transforma uma caminhada em uma catarse mágica em um cemitério de lugar muito incomum.

Michaela, como surgiu a ideia para este projeto de lançamento?

M.G.: Em Lisboa não é segunda-feira Nascido da ideia de Daniel Goldrinari: Uma história todos os dias da semana Domingo UMA sábado. Para escrever, de tempos em tempos, diferentes autores escolhem seus “próprios” entornos: sempre diferentes cenários e, portanto, diferentes faces da mesma cidade. Na verdade, Lisboa é o que a torna tão Corda vermelha Da coleção. Por fim, acrescentam-se dois dias especiais a esta semana portuguesa: 25 de abril (os portugueses partilham o Dia da Independência com os italianos) e 13 de junho, Querido Santo António. Diferentes vozes, diferentes perspectivas nascidas de experiências pessoais únicas, tomam forma em diferentes cantos da mesma cidade, com seu charme misterioso que fascina um grande número de italianos há muitos anos.

O que Lisboa representa para si e porque é tão especial, muitos italianos decidiram sair de Itália.

M.G.: Fui pela primeira vez a Lisboa em 2010 e fiquei fascinado pelo seu encanto frágil, deprimente, magnético. Uma noite, enquanto jantava num restaurante da zona de Alfama, uma mulher cantava. foto (Tipo de música comum em Portugal) impressionou-me: A partir desse momento senti necessidade de aprender português e mais cedo ou mais tarde quis viver naquela cidade, o que fiz alguns anos depois. Em suma, Lisboa, de uma capital quase desconhecida localizada na fronteira da Europa, passou a ser um pouco um acidente turístico, tornando-se um destino turístico e de negócios popular para italianos e europeus. Os motivos são outros: a facilidade com que existiu e está constantemente à procura de trabalho Central de AtendimentoBaixo custo de vida (que já não é “baixo”), clima temperado e uma dimensão de tempo diferente, que flui muito lentamente: mais interessante, mais tempo “humano”.

Hoje, viajar se tornou algo obviamente desconhecido. Embora a concorrência das redes sociais seja muito forte, um livro pode ser uma tábua de salvação para viajar com a mente. Um post pode realmente mudar a história contada por quem curte os lugares contados pessoalmente?

M.G.: Antes da epidemia, viajar era uma constante na vida de todos, graças aos voos amplos e acessíveis Preço baixo. Aqueles que estão retomando a jornada neste momento e ainda estão com dificuldades ou não conseguem fazê-lo. No entanto, sem hábitos de viagem, acredito que os livros podem ser uma poderosa ferramenta de fuga, seguindo uma situação miserável e deprimente para muitos, capaz de satisfazer curiosidades temporárias e alimentar novas. Pode criar novos objetivos, novos estímulos. Entre os que lerem este livro estarão certamente os fãs nostálgicos de Lisboa e de Portugal que se deliciarão em revisitar os seus lugares e circunstâncias habituais no papel, mas também há públicos que pouco ou nada sabem sobre esta realidade multicultural e viva. Uma nova aventura o mais rápido possível. O que une os autores das histórias deste livro é que viveram em Lisboa em épocas e em épocas diferentes. As experiências de vida de cada um, diferentes e únicas, foram sem dúvida a inspiração para escrever histórias e ao mesmo tempo o objeto vivo. Por exemplo, no meu caso, embora a dimensão sonho-maravilhosa seja uma pequena parte, ela é nutrida por uma “parte” da minha experiência que sempre carreguei no coração em Lisboa.

Em sua história você conhece três pessoas diferentes: um guarda de túmulo, uma mulher chamada Inês e Um cara misterioso. A quais personagens você se apega mais e você tem alguma autobiografia sobre eles?

M.G.: A Inês é uma personagem a que me apego particularmente. Duas pessoas de carne e osso foram a fonte de inspiração: alguém que, em certo sentido, ainda faz parte da minha vida, eu amo tanto; Outro conheceu em Lisboa. Uma velhinha que conheci em um bar, com quem tive conversas interessantes e divertidas. Após nosso encontro normal (primeiro e único!), a mulher em questão me pediu para vê-la novamente, me marcou um encontro no mesmo bar e me prometeu um presente misterioso. No entanto, não consegui cumprir minha promessa e sempre me arrependi de não me encontrar novamente. Enfim, como parte da escrita desta história veio junto, a tristeza que sempre estimulou minha imaginação.

Quando vai voltar a Lisboa?

M.G.: Espero poder fazê-lo em breve. Antes da epidemia começar, eu podia voltar pelo menos uma vez por ano: era uma necessidade essencial. Atualmente março de 2019 e The Nostalgia Há mais agora.

Colar Portliana.

O Colar Poruliana Um editorial dedicado aos escritores italianos que se dirigem a Lisboa

E para Portugal. Em volumes já publicados: Uma vez em Portugal (D. Coltrinari – L. Onesti, 2016);

Desvios. Contos de um italiano em Lisboa (M. Sacco, 2019); Lusitano do século XX (D. Mazzocco, 2019); Mille

Uma Noite e Outras Histórias de Lisboa (M. Sacco, 2020). Imagem superior apresentada na página do Pixabay.