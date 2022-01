Vencendo a Série A, vieram os talentos da La Liga: uma grande transferência

A bomba do mercado de câmbio chegará pouco antes do fechamento da bolsa: os talentos portugueses estão prestes a desembarcar na Serie A, um grande plano de jogadores na Itália para chegar ao jogador através da bolsa.

Mercado de Câmbio, Tiro Gonçalo Guedes: Anúncio

Gonzalo Guedes parece estar ativo na Série A, grande jogador na Itália. O golpe mais importante para o campo de ataque é que o ala está pronto para se tornar o dono imediatamente.

Um clube italiano, em busca do gol da Champions League, está se movimentando muito no mercado e agora está pronto para dar uma mãozinha ao talento do Valencia. O sucesso alcançado através da transferência é uma das suas peças valiosas para o clube ibérico.

Roma está pronta para atacar Gonzalo Guedes. O talento português vindo do Valência seria uma conspiração para acabar com o staff de José Mourinho, que teria pedido mais esforço à sua gestão.

Mercado de Roma, vem Gonçalo Guedes: últimas

Eles são colegas Sky Sport Para revelar As últimas notícias sobre Gonçalo Guedes, o alvo do mercado cambial de Roma. Giallorossi não tem intenção de parar e a classe de 96 já está em janeiro, potencialmente assinando uma nova.

O desejo de trazer os portugueses para Roma continua. José Mourinho também está pronto para abraçar um talentoso Gonzalo Guedes, que se aproximou da Itália através dos interesses de outros clubes importantes da Série A. Já seus melhores talentos em janeiro.

Última Roma, troca com Guedes: somente junho

A oportunidade de intercâmbio com Guedes só será aberta para a Roma em junho. Conforme revelado pelo colega e especialista em mercado de câmbio Gianluca di Marcio, A Roma vai trocar o cartão de Carlos Perez – Valencia – ou o cartão de Diavara, por Gonzalo Quetes..