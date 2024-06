Portugal, resultados das eleições europeias: Centro-esquerda vence esmagadoramente, Sega entra no parlamento da UE

No entanto, o Partido Socialista e a Aliança Democrática, de centro-esquerda, obteve uma vitória esmagadora, dizendo que “errou o alvo”. O partido de extrema direita Sega entra no Parlamento Europeu pela primeira vez com 2 assentos

Anúncio eu’Aliança DemocráticaPortuguês para “errou o alvo”. O primeiro-ministro Luis Montenegro e o candidato Sebastião Bugalho anunciaram isso nos seus discursos no final das urnas para as eleições. Parlamento Europeu. A coligação de centro-esquerda não conseguiu cumprir partido Socialista A eleição foi presidida pela ex-ministra da Saúde Marta Demido. O CEO é demitido em 31 por cento Sobre opções, quando Socialistas representam mais de 32 por cento. E a entrada é significativa pela primeira vez na históriaDireita portuguesa no Parlamento Europeu. Porém, para a festa Sega Foi um resultado abaixo do esperado, com menos de 10 por cento das preferências e a eleição de dois eurodeputados. Até os liberais portugueses Iniciativa liberal Entraram no Parlamento Europeu pela primeira vez com dois eurodeputados e cerca de 9 por cento dos votos.

