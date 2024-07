Chuva, granizo e queda nas temperaturas nos próximos dias, uma nova reviravolta a partir do meio da semana

Previsão para a nova semana

A nova semana começará sob sinal de forte instabilidade com muitas trovoadas, aguaceiros e granizo localizado. No entanto, o quadro meteorológico está a sofrer uma nova e decisiva mudança.

A fase reportada de forte instabilidade atmosférica tem a sua origem num amplo sistema de baixa pressão centrado entre as Ilhas Britânicas e a Escandinávia. 2 pulsos perturbados Em direção ao Mediterrâneo, atacou primeiro o norte da Itália e depois o resto da península.

Segunda-feira, 1º de julho Eles verão a renda Primeira frente instável Está prestes a causar chuvas e trovoadas, especialmente nas regiões do norte. Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia à noite estarão em risco de eventos extremos. A alta concentração de calor e umidade acumulada nas camadas mais baixas da atmosfera, combinada com fortes contrastes entre diferentes massas de ar, criam condições ideais para o desenvolvimento de impressionantes células de tempestade. Esses sistemas podem desencadear Chuva forte, rajadas de vento e granizo localizado.

A incerteza continuará entre a noite Terça-feira, 2 e quarta-feira, 3 de julho, com uma segunda rajada trazendo o risco de fortes tempestades imediatamente para noroeste e depois avançando para boa parte do Centro-Sul na quarta-feira. Esta frente será acompanhada pelo ar frio proveniente do norte da Europa, resultando em descidas de temperatura ainda abaixo da média sazonal.

Então, começando Quinta-feira, 4 de julhoO padrão climático sofrerá uma mudança radical: desta vez, um anticiclone dos Açores substituirá temporariamente o anticiclone africano mais opressivo que dominou nos últimos dias e avançará corajosamente em direção ao Mare Nostrum.

Este sistema de alta pressão, típico dos últimos verões italianos, estende-se desde o Oceano Atlântico até ao centro-oeste da Europa e abrange a península italiana. O resultado será uma clara melhoria das condições meteorológicas, com dias maioritariamente ensolarados e temperaturas agradavelmente quentes, e sem os extremos dos últimos dias.

Esta mudança significaria, de facto, um regresso ao padrão climático de verão, mais comum em Itália. Os Açores são resistentes, cujo centro de alta pressão está localizado no Oceano Atlântico, perto das ilhas com o mesmo nome, já foi a figura dominante do verão mediterrânico. A sua influência garante períodos de estabilidade atmosférica, muitas vezes com calor moderado, Significativamente menos repressão, Proporciona o melhor e mais apreciado clima de verão.