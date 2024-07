Notícias do guarda-redes português

Termina o contrato de Rui Patricio com a Roma: saída do guarda-redes Trigoria

Tempo de estudo: 2 minutos

Rui Patricio despede-se do dirigente da Roma (Romaforever.it)

Tal como amplamente divulgado nos últimos dias, a ligação entre Roma e Rui Patrício terminou oficialmente. O contrato do guarda-redes português termina a 30 de junho de 2024 E não há comunicação entre as partes tentando uma prorrogação do contrato. Além disso, o clube romano vem verificando cuidadosamente o mercado há algumas semanas para identificar um novo segundo goleiro para se juntar a Mile Zviler: o favorito é Arnaud Bodard, do Standard Liège, mas por enquanto as negociações estão abertas.

Depois de três temporadas, o leiriense de 36 anos termina a sua aventura na capital. Rui Patricio acessou o Instagram para postar um vídeo particularmente emocionante Para voltar a todas as etapas deste triênio nos Giallorossi. Também foram muito bonitas as palavras que o antigo guarda-redes do Wolverhampton e do Sporting Lisboa usou para agradecer ao mundo da Roma.

Rui Patricio relembra duas finais europeias com a Roma

“Minha viagem a Roma termina assim, trazendo comigo muitas lembranças profissionais e pessoais“, escreve Rui Patrício, que acredita que o clube pode vencer muitas outras competições com paixão e determinação. O guarda-redes de Portugal não esqueceu o imenso apoio dos adeptos dos GiallorossiEle opta por dedicar um pensamento especial.

O actual ex-Roma número um da direcção, dos treinadores que teve nestes três anos, dos jogadores com quem partilhou o balneário, mas também da equipa médica, do pessoal do armazém, do. Tente alcançar objetivos mais elevados para o pessoal da cozinha, para a imprensa do escritório e para todos que trabalham todos os dias.

“129 jogos e 2 finais europeias“, recordou Rui Patricio na sua mensagem. O jogador de 36 anos esteve em Tirana frente ao Feyenoord, onde o golo de Zaniolo permitiu aos Giallorossi desfrutar de uma noite mágica para erguer a Liga da Conferência. Rui Patricio fez o mesmo um ano depois, em Budapeste, na final da Liga Europa frente ao Sevilha, onde infelizmente perdeu nos pênaltis.

Como mencionado, Rui Patricio viveu bem antes de ingressar nos Giallorossi 12 temporadas no Sporting Lisboa, colecionando a beleza de 467 participações de ‘Leões’. De 2018 a 2021 ele vestiu a camisa do Wolverhampton na Premier League: 127 partidas disputadas pelo Wolves.