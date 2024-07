Um enorme deslizamento de terra na estrada Passo Duran engoliu a estrada. O resgate alpino foi dificultado por um riacho cheio

Deslizamento de terra em Val di Soldo

Hoje, segunda-feira, às 14h, Uma enorme corrida de lixo Ela desceu gritando Sp347 Combina acorde com Passe Duran. O deslizamento ocorreu em uma curva na área de Le Vare e foi desencadeado pelo mau tempo que atualmente afeta grande parte da província de Belluno. Felizmente, ninguém esteve envolvido, mas a escala do desabamento é significativa: conforme explicou o prefeito de Val di Solto Camilo de Pellegrin, o volume de objetos desabados é igual a quatro vezes o registrado há um ano. Lugar.

O trânsito foi bloqueado

O Dois tanques Após esse episódio, eles rapidamente se encheram e começaram a transbordar para conter o material criado. O trânsito foi bloqueado a algumas centenas de metros do deslizamento e os bombeiros começaram a avaliar a situação, o que quase certamente levará ao encerramento da estrada durante vários dias.

Inundações cortam estrada para Alpine Rescue Service

Às 13h40, o serviço de resgate alpino da estação de Agordo foi acionado por três montanhistas, incluindo dois espanhóis, na rota 548, no cruzamento que liga Casera Pecol a Malca Foch: apenas um deles ficou ferido, um homem de setenta e dois anos. velho. Um velho com uma lesão no tornozelo o impediu de continuar. O local do resgate nos Alpes não teria sido particularmente remoto ou isolado se não fosse por um riacho caudaloso: as travessias de água nessas condições eram demasiado perigosas, mesmo para especialistas.

As equipes de resgate esperaram cerca de uma hora para que a intensidade da chuva diminuísse e o nível da água ficasse seguro. Por volta das 15h30, as equipes de resgate da Alpine alcançaram o homem ferido e outro casal, que foram escoltados com segurança até Agordo.

O alpinista foi resgatado no topo da Civeta

Às 17h40, a central de Belluno Sum foi acionada pelos bombeiros que, através da autoridade portuária, receberam um pedido de ajuda enviado por satélite de um alpinista búlgaro em dificuldade no cume do Civeta. O homem de 49 anos aguardava socorro em Torani Winter, estava bem e tinha água e comida consigo. Ao chegar ao cume, ele encontrou muita neve e foi resgatado por um helicóptero do centro de serviço aéreo e levado ao vale.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

O Gazetino