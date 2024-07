Vitória em Senigallia pelo evento “Eléctrico 28 – Viagem na Cultura Portuguesa”.

Cerca de 200 convidados pagantes lotaram o Quarteto Masina e Fabio Bagaloni para um encontro com Giancarlo Basili e Piazza Roma.

Ambas as noites terminaram com grande sucesso “Eléctrico 28 – Uma Viagem à Cultura Portuguesa”O evento do último fim de semana renovou a tradição Ligação entre Senigallia e Portugal Depois das três edições anteriores Festival Internacional de Fado.

Cerca de duzentos dólares Encontro com o cenógrafo em Cappiano no sábado, 29 de junho Giancarlo Basili e exibição de filmes “Voltando para casa” Lusitano pelo diretor Manuel de Oliveira. A Quadrado completo Domingo, 30, apesar do horário incomum e da competição das seleções europeias de futebol, principalmente Um espetáculo dedicado a Fernando Pessoa com as melodias de “Quarteto Masina” e poemas lidos por Fabio Bagaloni.

Sob direção artística Marco Botta e organização sindical “Centro Cultural APS” Em Potenza Picena mudou o formato do festival, mas não o fim artístico e muito menos o público. Na noite de sábado, o cenógrafo Giancarlo Basili despertou o interesse dos presentes. Dele Anedotas sobre experiências em coleções críticas O cinema e a televisão revelaram o perfeccionismo por trás do qual se constrói qualquer cena.

O recital-concerto é então estimulante Indo para a Piazza Roma no domingo, 30 de junho “E, no final, sempre vêm as memórias (Bessova e os diversos poetas: uma jornada na música)”. Os protagonistas são “Quarteto Masina” Com Gastone Pietrusi (vocal), Adriano Taborro (guitarra, bandolim, violino, ode), Marco Gigli (guitarra, vocal), Roberto Piccio (acordeão) Encantou o público. Situações profundas em poemas de Pessoa lidos por ator, dançarino e mímico Fábio Bagaloni Por um programa que se insere justamente na tradição das noites Festival Internacional de Fado de Senigallia nos últimos três anos.

A nomeação é para 2025. A viagem Senigallia-Lisboa continua.