Milan, um pedestre de 83 anos, morreu após ser atropelado por um carro ao cruzar as linhas em Lambrate

Na tarde de quinta-feira, pouco depois das 15h, na Piazza Piero Copetti, um idoso chamado Donato Modugno foi atropelado por um carro. Imediatamente sua saúde piorou. Esta é a décima segunda vítima fatal de pedestres desde o início do ano

Ele deu entrada no hospital ontem e morreu na manhã de sexta-feira. teria sido Marcado ao cruzar linhas Em uma carambola louca. Donato Modugno 83 anos, natural de Lavelo, Basilicata, mas reside Milão Vítima número 12 entre os usuários “vulneráveis” das ruas de Milão, ou seja, os pedestres.

O carro que o atingiu por volta das 15h30 de quinta-feira bateu em outro carro e finalmente bateu em quatro carros estacionados. Um acidente ocorreu em Praça Copetti Ao virar da esquina via Monte Nevoso.

Imediatamente após o acidente, as condições Pedestre Os ferimentos do homem de 83 anos no rosto e na cabeça pareciam muito graves para a equipe de resgate, que o levou às pressas para a policlínica sob o código vermelho.