Eles não esquecem Leo: uma tentativa de despedida

Raffaele Leo sempre foi um jogador de ponta no Milan, atraindo muitos clubes importantes da Europa.

O português é um atacante que pode fazer fortuna a qualquer clube, mas poucos podem pagar por ele. Porém, há um grupo pronto para fazer qualquer coisa para tirá-lo das mãos dos rossoneri em 2024.

A Série A tem grandes jogadores e muitos artesãos, principalmente considerando a qualidade mediana do campeonato. A única exceção são aqueles que, junto com seus shows, sempre mostram algo para justificar o preço do ingresso Raphael Leo, avançado do Milan E um ótimo objeto de escolha para clubes.

O custo dos atacantes aumentará inevitavelmente. As atuações são sempre de alto nível e o clube milanês certamente não vai querer se livrar do atacante levianamente. O O mercado dança LeoHaverá um grande ataque em 2024 e precisamos entender como a administração entrará e sairá.

Leo faz grandes mudanças, base 2024

O atacante teve um início de temporada sólido. Sua corrida pela esquerda é uma marca registrada e você deve cometer erros para detê-lo. As características que o tornam único são apreciadas pelas grandes equipes da Europa, principalmente por ser um super couraçado pronto para mudar de cara no ataque e fornecer uma montanha para os rossoneri: Leão no Real Madrid Os Blancos não desistem tão facilmente.

Mesmo a renovação assinada no início de junho não diminuiu o interesse espanhol, que deverá colidir com um contrato assinado até 2028. Uma cláusula no valor de cerca de 175 milhões de euros. Uma quantia recorde que o Real não teria pago de qualquer forma… deixando algo em cima da mesa e focando mais nas ambições dos portugueses. Jogando ao lado de Mbappè. Em vez de estar motivado o suficiente para trocar de camisa, agora depende de como os dois clubes se movem e de quanto é negociado.

Milão também pode ir, mas não menos 120 milhões de euros para Leo, Mas 100 milhões de Brahim Diaz também seriam bons. Este seria um valor recorde que representa um ganho de capital muito forte. E, como já visto com a saída de Donnelly, o clube vai investir em outros nomes para reforçar o elenco, indo atrás de jovens que já têm apelo europeu. 2024 será o ano decisivo, em que os europeus poderão dar um avanço decisivo para um possível acordo com os Blancos.